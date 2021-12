35.000 personas se manifiestan contra la sentencia del 25% de castellano en las aulas

Cargando el reproductor....

El soberanismo civil y político ha respondido a la convocatoria de la plataforma educativa Somescola llenando este sábado el Passeig de Sant Joan de Barcelona con más de 35.000 personas para defender la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalana tras las últimas sentencias judiciales.



La manifestación se ha convocado en contra de las sentencias que obligan a varios colegios a impartir al menos un 25 % de sus clases en castellano, bajo el lema "Ara i sempre, l'escola en català" (Ahora y siempre, la escuela en catalán), y ha dado comienzo pasadas las 11.30 horas de este sábado en el Passeig Sant Joan de la capital catalana.



A la manifestación han asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y los principales líderes de ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem, así como el medio centenar de entidades agrupadas en Somescola, entre las que está Òmnium Cultural.



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido hoy de "la ofensiva del nacionalismo español, que quiere utilizar las escuelas catalanas" para socavar la cohesión social en la comunidad con el fin de "arañar cuatro votos, no en Cataluña, sino fuera de Cataluña".



Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado este sábado que el Estado español "no domina el idioma de la diversidad y la riqueza" porque sólo domina "el de la imposición".



Desde JxCat, Jordi Sànchez ha emplazado este sábado al presidente del PP, Pablo Casado, a que retire "sus amenazas y sus mentiras" sobre la escuela catalana, un mensaje también compartido por En Comú Podem, que a través de su líder parlamentaria, Jéssica Albiach, ha denunciado este sábado "las mentiras y las barbaridades" del dirigente popular.



Y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado por su parte que la escuela catalana es "el principal consenso del país", y ha acusado a los tribunales de "querer hacer de maestros" y a los partidos de la derecha de "fomentar el odio" para conseguir "cuatro votos".



El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha advertido al Govern de la Generalitat que no sirven "medias tintas" en defensa de la escuela catalana, y le ha pedido que tome "medidas firmes" en este sentido.



Al inicio de la manifestación, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido "plantar cara" a una "intromisión del poder judicial" contra el modelo de escuela catalana", un modelo "de éxito" que "genera consenso" y es "garantía de cohesión social".



La otra gran entidad del soberanismo civil, la ANC, ha organizado un acto político previo a la manifestación, en el que su presidenta, Elisenda Paluzie, ha señalado que sólo la independencia "garantizará el futuro del catalán y de la escuela catalana".



También ha tomado la palabra la portavoz nacional del sindicato USTEC, mayoritario en el sector de la enseñanza pública en Cataluña, Iolanda Segura, que ha pedido "defender la lengua" catalana y que no se acaten las sentencias que establecen que en determinados colegios un 25 por ciento de las clases se impartan en castellano.



En el acto final de la manifestación, realizado sobre un escenario situado en el passeig de Lluís Companys de Barcelona, se ha leído el manifiesto de Somescola, en el que se hace un llamamiento a "movilizarse para defender el modelo educativo catalán", y a blindar el "consenso de país" mediante el Pacto Nacional por la Lengua.



El manifiesto también pide "consolidar" el modelo educativo catalán ante "la intolerable intrusión" que supone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.



Al escenario también se han subido cinco artistas reconocidos para interpretar sus canciones: Joan Dausà, que ha cantado "Ho tenim tot", Júlia Blum y Sara Roy, que han interpretado "Ja saps com soc", Suu, que ha cantado "Tant de bo" y la pianista Meritxell Neddermann, que ha tocado "Ja no vull".