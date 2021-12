Sánchez y los presidentes autonómicos trazarán el camino ante el avance del covid

Sánchez y presidentes autonómicos trazarán el camino ante el avance del covid

Madrid, 18 dic (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado a los presidentes autonómicos para intentar trazar desde la cogobernanza el camino a seguir ante el avance de la sexta ola del coronavirus, después de un punto de inflexión en los contagios en las últimas 24 horas que está teniendo ya impacto en la asistencia sanitaria.



Sánchez ha convocado la Conferencia de Presidentes para la próxima semana, en una fecha aún por concretar, aunque la intención del Ejecutivo es que este encuentro se celebre el próximo miércoles, a las puertas de las fiestas navideñas, en las que el incremento de los contactos sociales y familiares amenaza con una escalada de contagios.



Los detalles de la convocatoria los concretará mañana durante una declaración institucional que realizará desde Barcelona, a donde se desplazará para clausurar, junto al primer secretario del PSC, Salvador Illa, el congreso extraordinario de los socialistas catalanes una vez ratificada la nueva ejecutiva del partido.



Fuentes del Gobierno han descartado que Sánchez vaya a anunciar nuevas restricciones, sino que volverá a hacer una llamada a la cooperación institucional y a la cogobernanza con las comunidades.



VISIÓN COMPARTIDA y COGOBERNANZA



El objetivo de la reunión con los presidentes autonómicos, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es realizar una valoración conjunta de la situación y ofrecer una visión compartida del camino a seguir los próximos días, después de que España esté ya en riesgo muy alto por contagios, el máximo indicador del semáforo covid, tras aumentar ayer la incidencia en 38 puntos (511 casos por cada 100.000 habitantes).



A la cogobernanza se ha remitido Darias para justificar la falta de unas medidas comunes en todo el territorio nacional y que se plasma en las reuniones, todos los miércoles, del Consejo Interterritorial, en el que están representados el ministerio y las comunidades, y que se va a reforzar ahora con la próxima Conferencia de presidentes, que se ha reunido 18 veces "desde que comenzamos esta maldita pandemia".



ACELERAR LA VACUNACIÓN



"Hasta ahora hemos tenido un crecimiento lento, sostenido, pero en los últimos tiempos se ha incrementado ya con el impacto en el nivel asistencial", ha incidido Darias, que ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a vacunarse.



Aunque ha dicho ser consciente del "gran esfuerzo" que están haciendo las comunidades en la vacunación, ha pedido "una aceleración mayor" porque "cuanto antes tengamos vacunados a los mayores de 60, a los sanitarios y los sociosanitarios, estaremos protegiendo a nuestra población".



MEDIDAS COMUNES



A falta de conocer los detalles y el orden del día, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insiste en la necesidad de que la cita sirva para "decidir conjuntamente" las medidas que se deben adoptar para abordar el aumento de casos, han informado fuentes próximas al Govern, que no han concretado si participará en la Conferencia.



Esta misma mañana el lehendakari, Iñigo Urkullu, había remitido una carta a Sánchez, pidiendo la convocatoria de ese órgano para estudiar medidas "comunes" entre las comunidades autónomas ante el alza de los contagios de covid porque, a su juicio, "no es positivo" adoptar decisiones que "sean dispares".



EL PASAPORTE COVID, LA UNICA HERRAMIENTA DE MOMENTO



Hasta el momento, las comunidades autónomas han hecho frente al incremento de los contagios con medidas como el pasaporte covid, que impide el acceso a determinadas actividades a los no vacunados, una herramienta a la que aún se resisten Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.



La Comunidad de Madrid "de momento" no va a adoptar "ningún tipo de restricción", a pesar del incremento de la incidencia acumulada, que hoy se sitúa en los 579 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días, ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.



La apuesta de Andalucía es el certificado covid, que entrará en vigor en bares y establecimientos de ocio a las 00:00 horas del próximo lunes, aunque "según la evolución" se tomarán las medidas, ha asegurado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien ha informado de que la cepa ómicron será mayoritaria en Andalucía en unas dos o tres semanas, en que "habrá pasado del 50 % de ocupación del nicho vírico".



AMENAZA DE COLAPSO SANITARIO



En Cataluña, la sexta ola continúa creciendo, con 7.798 casos nuevos en las últimas 24 horas y un riesgo de rebrote que supera ya los 1.000 puntos, mientras que este sábado hay ya 296 personas en las UCI y se han registrado 19 fallecimientos más, unos datos que han llevado a los profesionales sanitarios a alertar sobre un eventual colapso "en días" del sistema sanitario y a la reprogramación de operaciones.



También el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido de que se alcanzarán "cifras de incidencia acumulada desconocidas, que pueden provocar el colapso sanitario".