Guillermo Díaz: "Hay gente muy buena en Ciudadanos y otros que nos engañaron"

Los discursos de Guillermo Díaz en el Congreso se han vuelto virales en más de una ocasión. Aunque nacido en Melilla, su familia se instaló en Málaga, donde estudió la carrera de Derecho, y desde 2016 es diputado por Málaga en el Congreso. Con el reciente encargo de dirigir la fundación de Cs, "la de los liberales", el portavoz de Cultura en el Congreso se sentó este viernes con el periodista Fernando del Valle en el programa 'La Alcazaba', de 7 TV, que se despide hasta 2022.

Ciudadanos en Málaga

Complicada ha sido la situación de Ciudadanos en Málaga en las últimas semanas, con la salida de Juan Carlos Maldonado del partido naranja y cesado como vicepresidente de la Diputación de Málaga. Sobre esto, Díaz hizo una comparativa con partidos como Podemos o Vox. "Cuando tu crecimiento electoral es superior a tu capacidad orgánica de montar el partido, que creció muy rápido, se convierte en un partido aluvión, que es lo que nos pasó a nosotros. Eso le ha pasado a otros partidos, como Podemos o Vox, partidos que crecen muy rápido y tienen que organizar sus cuadros. Entra de todo. Hay gente muy buena en Ciudadanos y otros que nos engañaron y habían venido a otra cosa", dijo.

Sí que elogió a Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, de quien dijo que "es lo mejor que nos ha pasado a Ciudadanos en los últimos años". "Creo que Noelia Losada y su equipo están haciendo una labor ampliamente reconocida por el alcalde de Málaga".

"Los resultados de este gobierno para Andalucía son muy buenos"

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ganó las elecciones primarias de su partido el pasado martes con el 58,3% de los votos. Sobre el gobierno de coalición del PP y Cs en la Junta de Andalucía también tuvo buenas palabras. "Juan Marín está muy bien valorado por la ciudadanía, la gestión de gobierno de Cs en Andalucía es ampliamente reconocida, incluso por nuestro socio de gobierno, el PP, que reconoce las bondades de haber gobernado con nosotros. Ha sido una coalición de gobierno muy atípica por la lealtad mutua y el buen hacer. Muy diferente que en el gobierno de España. En Andalucía es el comportamiento de dos partidos poco partidista, que se saben mejores, uno con otro, que no con el narcisismo de la diferencia", reconoció.

¿Le gustaría unas listas conjuntas en esas elecciones andaluzas o no?, le preguntó el presentador. "Lo que sea más útil para ese gobierno. Creo que cuando se acerque el momento habrá que tomar las decisiones. Decirlo ahora lo único que hace es despistar de la acción de gobierno, llevar el debate donde yo creo que ahora mismo puede no tener sentido. Considero que es más interesante ir respondiendo a aquellas cuestiones que están cerca de ser verdad", dijo.

El antes y el ahora del partido que presidió Albert Rivera, de la ilusión del principio a la realidad actual de un partido que ha ido perdiendo con el paso de los años. Díaz afirma que todo se lo toma con filosofía. "Es una actitud mental. Yo, que he vivido los dos momentos, que he sido número uno por Málaga cuando hemos sido la segunda fuerza política, por encima del PP, y cerca del PSOE; y he vivido las elecciones de noviembre cuando, es verdad que salí elegido con buen respaldo, pero perdiendo un montón de votos. Es como te lo plantees. Me gusta el sentido épico en la vida y lo tengo para todo. Me parece una época que, para mí, está siendo especialmente bonita porque hay que tirar del carro, demuestras de qué estás hecho, la solidez de tus principios, la capacidad para aunar personas, que se demuestra mucho más en momentos de dificultad, que en momentos dulces. Tampoco le diré que no echo de menos los momentos dulces en los que teníamos mucha más potencia. Se demuestra mucho más ahora que cuando las cosas vienen fáciles. Y sin dramas, también. A fin de cuentas estás en manos de lo que decida la ciudadanía, tenemos que convencerles de por qué Cs es necesario", expresó.

Este gerente de complejos de exhibición cinematográfica mantiene que, después de Ciudadanos, ya no habrá más política. "Yo no estaba en política antes de esto, aunque siempre he sido un actor político en mis redes, en mi vida, pero nunca había tenido un cargo político. Yo le debo todo a la idea de Ciudadanos y tengo que pelear por ella. No contemplo otra cosa. Uno no tiene que pensar en sí mismo, tiene que pensar en por qué estás peleando. Lo importante en político son las causas, no las personas", dijo quien estará al frente de la fundación de "los liberales españoles".