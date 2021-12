El PP cree que la marcha de Castells era oportunidad para suprimir Universidades

Cargando el reproductor....

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cree que la marcha de Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades era la oportunidad para suprimir o fusionar esta cartera con la de Ciencia e Innovación, y ha avanzado que el nuevo titular, Joan Subirats, será "más de lo mismo".



En una entrevista en RNE, Gamarra ha exigido al Gobierno la reducción del Ejecutivo en 12 ministerios y una vicepresidencia para afrontar la situación económica que "debe llevar a reducir gasto público", y ha recordado que en otros países donde también hay gobiernos de coalición, como en Alemania, el gabinete está formado por 16 ministerios.



"Hoy no tenía que haber ocurrido un relevo sino que se tendría que haber reducido un Gobierno que tiene 22 ministerios y que está al servicio de una coalición, como es Podemos, compuesta por tantos partidos...y se supedita a eso", ha dicho la dirigente parlamentaria, que ha criticado un Ejecutivo "sobredimensionado" y no ha confiado en la labor que pueda llevar a cabo Subirats.



Gamarra, que no da 100 días de margen al nuevo ministro, considera que será "más de lo mismo" y ha afirmado que Castells no se va con un balance positivo de su gestión después de que su anteproyecto de la Ley de Universidades "haya generado el rechazo de todos".



"Era la oportunidad de eliminarlo (el Ministerio de Universidades) o de fusionarlo con Ciencia e Innovación", ha recalcado tras desear a Castells "lo mejor" y que pueda recuperarse pronto de sus problemas de salud.