Los padres de la escuela de Canet reprochan a partidos que hagan batalla política

La Asociación de Familias (AFA) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), afectada por una sentencia del TSJC que le obliga a impartir un 25 % de clases en castellano, ha pedido este jueves a partidos y entidades que no conviertan este colegio "en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas".



En un comunicado, las familias expresan su "malestar" porque se haya convertido "en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas que no nos corresponde asumir ni al centro, ni a las familias, ni mucho menos a nuestros hijos e hijas".



"Nos sentimos utilizadas, difamadas y tristes porque se está generando un relato falso que no se corresponde con el ambiente cohesionado que se respira en nuestra escuela", aseguran las familias.

TE RECOMENDAMOS