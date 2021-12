Archivan la querella de Jupol contra el director de la Policía por la gestión de la covid

Una jueza de Madrid ha archivado la querella del sindicato Jupol contra el director general de la Policía, Francisco Pardo, al no apreciar indicios de que cometiera delito contra la seguridad e higiene en el trabajo de los agentes con motivo de la pandemia de la covid-19.



Así lo acuerda la jueza de Instrucción número 34 en un auto en el que decreta el sobreseimiento de las actuaciones seguidas a raíz de la querella, que fue presentada por Jupol contra Francisco Pardo y la subdirectora general de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Pilar Allue, al estimar el sindicato que no proporcionaron material y equipos de protección suficientes frente al coronavirus.



La magistrada explica que el citado delito "exige para su comisión las infracciones de las normas de prevención de riesgos laborales y la puesta en peligro grave de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores, en este caso agentes de la Policía Nacional".



Sostiene además que, tras las diligencias de investigación practicadas y el material probatorio incorporado, no se puede concluir que haya elementos suficientes para juzgar estos hechos "mientras no haya nuevos datos".

