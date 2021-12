New Balance “planta” al juez de Redondela tras la demanda de Experience Group

Anna Scheidgen, CEO de New Balance en España y consejera delegada de Alfico, y Paul Gauron, vicepresidente de New Balance Global y administrador de la filial española, no se han presentado ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Redondela (Pontevedra) tras la demanda presentada por Experience Group.

La excusa de Scheidgen ha sido un certificado médico por un “episodio de gastroenteritis”, mientras que Gauron no ha justificado la incomparecencia.

Experience Group, empresa que explota el retail de New Balance en España y Portugal desde 2013, demandó a la filial de New Balance en España por forzar una finalización unilateral del contrato de licencia y gestión retail en este mes diciembre de 2021, y llevar meses con restricciones “artificiales” en las entregas de pedido.

Representada por el bufete de Carlos Remón, Experience Group opera en 22 tiendas y una App en el territorio nacional. Factura más de 30 millones de euros al año y cuenta con 300 empleados directos y 550 indirectos de la red de proveedores estables.

VENTA DE LA EMPRESA

Scheidgen, CEO de New Balance en España, vendió en 2016 su propia empresa, Alfico (la distribuidora oficial de la marca), a la matriz de New Balance en Boston por 27 millones de euros, según consta en el registro mercantil. Una operación presuntamente pactada directamente entre Scheidgen y Joe Preston, CEO Global de New Balance, ya que España representa uno de los principales mercados europeos.

Previamente en 2013, Scheidgen había montado la empresa Experience Group, que ahora le demanda, para la explotación del negocio retail de New Balance en España y Portugal junto con dos socios expertos en el sector del retail. Scheidgen pudo mantener el doble rol de CEO de la filial de New Balance Iberia y de socia y consejera de Experience Group, como parte de los acuerdos societarios de la venta de Alfico a New Balance Internacional, algo considerado estratégico en el momento de la firma en 2016.

Experience Group acredita en la demanda que el contrato se renueva automáticamente cada cinco años, dentro de un plan estratégico, hasta el 2025, algo que Scheidgen debe conocer ya que se ha aprobado en el consejo de la empresa.

INTEGRAR LAS TIENDAS

Fuentes conocedoras del proceso, aseguran que la intención de New Balance en la central de Boston, que dirige Joe Preston, CEO Global, y de Anna Scheidgen, como CEO de su filial en Iberia, es integrar las tiendas en la estructura de la filial, debido a la gravedad de la situación de sector de las tiendas de deporte, de las multimarca y de los grandes almacenes.

La crisis del Covid-19 ha provocado un replanteamiento de todo el sector de la distribución, y ahora sobreviven las tiendas propias o de una marca fuerte, como la que ha desarrollado Experience Group. Marcas conocidas, como Nike, Apple y Patagonia siguen una política de retail propia y un desarrollo del comercio electrónico, con una estrategia de omnicanalidad gestionada con los diferentes proveedores.

El dueño de la marca New Balance ha sido muy polémico en los últimos tiempos y su reputación se ha resentido tras apoyo a Donald Trump. New Balance está en manos del multimillonario norteamericano Jim Davis, que adquirió la empresa con sede en Boston en 1972 y cuenta en la actualidad con más de 4.000 empleados. Davis ocupa el puesto 85 de las 400 personas más ricas de Estados Unidos, según la revista Forbes.

El destino de las donaciones de su dueño ha provocado a New Balance alguna crisis reputacional como la quema de zapatillas por todo el país después de conocerse su apoyo y la donación de más de 400.000 dólares a Trump para que fuese presidente en 2016. Esto provocó una reacción en cadena en las redes con miles de clientes quemando sus zapatillas y llamando al boicot de por vida a la firma.