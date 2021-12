La vacunación reduce en un 75% los ingresos y en un 90% las muertes por Covid

La vacunación contra el coronavirus reduce en un 75 % el número de hospitalizaciones e ingresos en UCI y en un 90 % el de fallecimientos, mientras que el riesgo de muerte se multiplica por tres en el caso de las personas no vacunadas.



Así lo revelan los datos de un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat Valenciana que pone de manifiesto que la relación de casos y presión hospitalaria ha cambiado radicalmente con la vacunación.



De acuerdo con el estudio, las personas diagnosticadas por covid-19 no vacunadas o con vacunación incompleta multiplican por dos el riesgo de ser hospitalizados, mientras que el riesgo de fallecimiento se multiplica por tres en el caso de los no vacunados.



El impacto sobre la mortalidad atribuible a la covid-19 es sensiblemente inferior al de la ola de principios de 2021, cuando la población no estaba vacunada, según recoge este informe sobre vacunación contra la covid.



La principal conclusión es que las vacunas están demostrando ser muy efectivas sobre la gravedad de los casos ya que todos los indicadores de gravedad (hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento) muestran un descenso indiscutible, ha destacado la Generalitat, que añade que la enfermedad se está manifestando de forma leve en la mayoría de los casos.



El impacto en los mayores también es relevante, pues las personas vacunadas entre 60 y 80 años tienen un riesgo de fallecimiento 14 veces menor respecto a los no vacunados; en los mayores de 30 años, el riesgo de hospitalización es ocho veces inferior para los vacunados



El estudio de la efectividad vacunal se ha fijado también en el sector de los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana, que tienen tres veces más riesgo de ser hospitalizados aquellos profesionales sanitarios no vacunados o con vacunación incompleta y multiplican por 2,5 el riesgo de fallecimiento.



Además, la vacuna en este ámbito ha reducido un 73 % las hospitalizaciones y un 65 % los fallecimientos.



En el Barómetro 2021 de la Generalitat se ha analizado la gravedad de la enfermedad a partir de los casos de covid-19 diagnosticados en la Comunidad Valenciana a partir del verano, cuando la vacunación estaba muy avanzada, en comparación con el periodo anterior.

