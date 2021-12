Sigue la apuesta autonómica por el pasaporte covid a las puertas de Navidad

A dos semanas de la Navidad, la mayoría de las comunidades autónomas han implantado ya el pasaporte covid. Solo la Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias se resisten a exigirlo, aunque esta última duda si implantarlo.



Los servicios para los que se exige van desde el ocio nocturno hasta las visitas a centros sanitarios o el consumo en restaurantes, pero las exigencias son dispares según los territorios.



Las autoridades consideran que la medida impulsa la vacunación aunque genera controversia en algunos expertos.



Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a no detener la recuperación en el sector turístico y para ello ha llamado a la comunidad internacional a redefinir una "movilidad segura", con el certificado covid, y a hacer una "apuesta rotunda por la vacunación".



Esta es la guía para saber en qué sitios no se podrá entrar sin el certificado que acredite estar vacunado, recuperado de una infección por covid en los últimos 6 meses o sin haberse realizado un test de antígenos en las últimas 48 horas o PCR en 72.



Andalucía



=========



El comité regional de expertos ha ampliado la posibilidad de exigir el certificado covid para las personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno.



Esta petición, que abarcaría hasta el 15 de enero, deberá ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su puesta en funcionamiento, y, de ratificarse, se uniría a la decisión de exigir el certificado para acceder a residencias y hospitales, una medida que entró en vigor el pasado martes.



Aragón



=======



Desde el 25 de noviembre y hasta el 8 de enero, se necesita tener el pasaporte para acceder a eventos multitudinarios con más de quinientas personas en interior y mil en exterior, y para el ocio nocturno.



Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tumbó el pasado viernes la exigencia de disponer de él para acceder a la hostelería, y ahora el Gobierno de Aragón estudia las medidas jurídicas necesarias para delimitar la aplicación del documento tras esta decisión.



Asturias



========



Hasta ahora lo había descartado, pero, ante el incremento de casos de las últimas semanas, el Gobierno asturiano contempla implantarlo. No obstante, por el momento el Ejecutivo prevé aprobar este viernes la obligatoriedad de instalar de medidores de C02 en locales de hostelería y gimnasios, así como en espacios donde, aunque sea posible llevar todo el tiempo la mascarilla, se concentren más de 500 personas.



Esta medida ya se aplicaba desde octubre en locales de ocio nocturno, de juego y apuestas, celebraciones, establecimientos de hostelería y restauración y otras instalaciones para servicio de catering y en los casos en los que el titular de la actividad permita el consumo de bebidas y comidas por el público en instalaciones deportivas, cines, teatros, auditorios, circos de carpa, espacios similares y otros recintos para actos y espectáculos culturales.



Baleares



========



Desde el 3 de diciembre, para acceder a restaurantes de más de 50 plazas, bares de copas y celebraciones con más de medio centenar de participantes se tiene que mostrar el certificado covid. Ya era necesario desde octubre para entrar a discotecas y geriátricos.



Canarias



========



Se suma desde este viernes a las comunidades en las que se pone en marcha el pasaporte covid, aunque de una manera especial: se ha pactado con las principales patronales de las islas que el dueño de un negocio o el organizador de un evento abierto al público pueda voluntariamente exigir a sus clientes el certificado covid y, a cambio, obtener un régimen de aforos y restricciones más laxo (el correpondiente al inmediatamente inferior al nivel de alerta sanitaria vigente en su isla).



Eso sí, a Canarias ya no se puede entrar sin el certificado, porque lo que sí ha empezado ya es el cribado a los viajeros nacionales que lleguen a las islas por vía aérea o marítima: todos ellos deberán presentar un certificado de vacunación contra la covid-19 o de haber superado la enfermedad, o bien una prueba diagnóstica negativa.



Cantabria



==========



En Cantabria el pasaporte covid entra en vigor este viernes para poder acceder al interior de establecimientos e instalaciones cubiertas donde esté autorizada la venta de bebidas y comidas, durante un periodo de 40 días. En la resolución del gobierno cántabro se explica que, no obstante, donde se pida el pasaporte covid se incrementarán los aforos permitidos en un porcentaje que dependerá de la situación de riesgo de transmisión.



Castilla la Mancha



===================



Esta autonomía resiste en el reducido grupo de las que no exigen el pasaporte covid. En la actualidad, las restricciones son el uso de la mascarilla según la normativa estatal, mantener la distancia de seguridad, ventilación de interiores, extremar las medidas de limpieza y desinfección y lavado frecuente de manos.



Castilla y León



===============



También la Junta de Castilla y León ha descartado la utilización del denominado 'pasaporte covid' al detectar "serias controversias" en el ámbito científico y político sobre su eficacia. Entiende que da una "sensación de falsa seguridad" y ha optado por realizar, en su lugar, una campaña de concienciación para evitar contagios.



El Gobierno regional incidirá en la responsabilidad individual y colectiva a la hora de mantener la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla y la ventilación.



Cataluña



=========



El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha autorizado una prórroga de dos semanas, a partir de este viernes, de la exigencia del certificado covid para acceder a interiores de bares, restaurantes, gimnasios y para visitar a familiares en residencias, medida en vigor desde hace una semana, y también para ocio nocturno y los banquetes en restaurantes y hoteles con pista de baile interior, vigente desde octubre.



Ceuta



======



La ciudad autónoma está a la espera de la autorización judicial para que sea obligatorio para acceder a establecimientos con un aforo superior a 50 personas, y nunca en terrazas.



Comunidad Valenciana



====================



Hace una semana que es necesario tener el pasaporte covid en locales de hostelería, restauración, ocio y entretenimiento, con aforo superior a 50 personas; en locales de actividades recreativas y de azar, con servicio de restauración; en eventos, celebraciones y festivales de música con más de 500 personas; visitas a residencias y a hospitales.



Galicia



=======



También Galicia cuenta con autorización judicial para solicitar el pasaporte covid en cuatro áreas: el ocio nocturno, los albergues que quieran usar el 100 % del aforo, las visitas a los hospitales y los restaurantes en el interior, y en bares y cafeterías a partir de las 21 horas. Además, en el interior de restaurantes, bares y cafeterías solo pueden juntarse ocho personas en una mesa, y quince en el exterior.



Extremadura



=============



No se aplica el certificado covid en Extremadura ni tampoco va a aplicar por el momento el Ejecutivo regional ninguna medida restrictiva de aforos y horarios.



La Rioja



========



Lo mismo sucede en La Rioja, cuyo Gobierno sigue sin decidirse a implantar el certificado.



Madrid



=======



Lo descarta de igual modo la Comunidad de Madrid, que cree que hay que estudiar bien si restringir el acceso a la hostelería, conciertos o el ocio nocturno para que solo las personas vacunadas o que tengan una prueba diagnóstica negativa puedan entrar en estos locales. "No se trata de que un camarero o el propietario de un restaurante se convierta en autoridad sanitaria", sostiene su presidenta.



El Gobierno regional recomienda realizarse pruebas de antígenos antes de las fiestas navideñas y ofrecerá uno gratuito a cada madrileño.



Murcia



=======



La petición del certificado covid para acceder a bares, restaurantes y celebraciones se dejará, como hasta ahora, a voluntad de los locales, pero sí será obligatorio para el ocio nocturno si, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) autoriza la medida.



En caso de que el tribunal autorice la medida, como ya hizo en noviembre, cada empresario decidirá si lo pide o no para poder aumentar el aforo de clientes en el interior, excepto en el caso del ocio nocturno.



Navarra



=========



No se han anunciado nuevas restricciones ni modificaciones respecto al pasaporte covid, que se exige en este territorio para acceder a bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales y para los espectáculos culturales en interiores con consumición de comida o bebida.



País Vasco



=============



En Euskadi el pasaporte covid se exige en la actualidad para entrar en establecimiento de ocio nocturno y locales de baile y espectáculos, así como en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.

