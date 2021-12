Más de 3,5 millones de españoles siguen sin vacunarse

La campaña de vacunación en España ha repescado a más de 738.000 ciudadanos desde el pasado 1 de octubre, de forma que quedan 3.654.040 ciudadanos que no tienen ninguna dosis inoculada, sobre todo en la franja de edad de 20 a 39 años, según los datos del Ministerio de Sanidad.



La vacunación comenzó a estancarse tras finalizar el verano, con una bolsa de más de 4 millones de personas que por aquellas fechas no habían recibido ninguna dosis, pero en los dos últimos meses y con un nuevo panorama epidemiológico -la sexta oleada y la exigencia en las últimas semanas del pasaporte covid-, poco a poco se han ido sumando a la campaña.



Han aumentado los nuevos vacunados principalmente en la últimas dos semanas, tras contabilizarse 177.460 dosis inoculadas -una media de 12.000 diarias, con un máximo de 17.000 y un mínimo de 9.000-



De los datos de Sanidad se desprende que en el colectivo de 20 a 39 años están los más rezagados, con coberturas en este tramo que apenas superan el 80 %, un dato muy inferior incluso que en franjas más jóvenes, como la de los adolescentes de 12 a 19 años (88 %).



En franjas superiores como la de 50 a 59 años aún hay un 5 % de ciudadanos pendientes de vacunar y en la de 40 a 49 el dato se duplica a poco más del 10 %.



Hasta la fecha, la población diana en España -mayores de 12 años- estaba compuesta por 42.119.827 ciudadanos, una cifra que ascenderá tras la decisión de Sanidad de incluir en la vacunación a los niños de 5 a 11 años. El proceso comenzará a partir de mediados de diciembre para un colectivo compuesto por 3,3 millones, aproximadamente.



Así, la nueva población diana será de unos 45,4 millones de ciudadanos, aproximadamente, es decir que el censo vacunable en España aumentará en los próximos días hasta representar el 90 % de la población total del país, ya que el otro 10 % lo componen los niños de 4 años a menos, para los que aún se debate y estudia la viabilidad de la vacuna contra la covid.



Actualmente, 37.684.831 de ciudadanos en España (89,5 % de los mayores de 12 años) han completado el proceso de vacunación con la doble dosis.



En septiembre comenzó la campaña de la dosis extra (adicional o de refuerzo de vacunas de ARN mensajero), primero con los pacientes vulnerables y personas en residencias, y posteriormente los mayores de 70 y los vacunados con Janssen.



En este contexto se han inoculado ya 5.898.138 dosis.



En las últimas semanas Sanidad ha dado luz verde también para que se aplique a los mayores de 60 años -vacunados una gran parte de ellos con AstraZeneca-, aunque el departamento que dirige Carolina Darias aún no se ofrece datos sobre el porcentaje de sexagenarios a los que se les ha pinchado con la dosis extra.



Si sobre los mayores de 70 años, de forma que el 71,8 % ha recibido la protección de adicional o de refuerzo contra el coronavirus, mientras que casi el 40 % de los ciudadanos que recibieron Jannsen cuentan ya con un pinchazo extra.

