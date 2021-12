María Dolores de Cospedal se acoge a su derecho a no declarar en la comisión Kitchen

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha acogido este jueves a su derecho a no responder a los diputados de la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama parapolicial para espiar y robarle documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocida como Operación Kitchen.



Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, ha empleado los primeros minutos de su comparecencia, antes de que el diputado socialista Felipe Sicilia hiciera sus preguntas, para mostrar su intención de que no iba a emitir ninguna "contestación".



"Con todo el respeto que me merece esta comisión y al Congreso, como diputada que he sido, en respeto al principio de división de poderes, garantía a mi derecho a la defensa, les informo de que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Me acojo a mi derecho constitucional de no declarar", ha afirmado.



La también exministra, a quien el juez sacó de la investigación judicial en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha recordado precisamente que en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional "fue declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando hasta ahora en la fase de instrucción" y que ese auto ha sido recurrido por la Fiscalía y dos grupos, el PSOE y Unidas Podemos, que ejercen de acusación popular.



Y a ellos precisamente se ha remitido más tarde, cuando los diputados llevaban ya una hora haciéndole preguntas sin éxito, para dejar claro que son dichos grupos los que han hecho, con su recurso, que "tenga que mantener hoy esta posición".



Ha sido tras el turno del diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés, quien, pese a la negativa de la exdirigente popular a declarar, ha ido formulando, una a una, todas las preguntas que traía preparadas.



Al finalizar, la también expresidenta de Castilla-La Mancha ha pedido intervenir para recordar que ella hubiese respondido a todas las preguntas el pasado mes de junio, cuando estuvo fijada su primera citación, que fue suspendida al conocerse ese mismo día que había sido imputada en la Audiencia Nacional.



"Yo hubiera comparecido, no tenía por qué no declarar. Yo pensaba declarar pero me suspendieron la comparecencia", ha indicado Cospedal.



Aquel día, el 2 de junio, y mientras su marido, Ignacio López del Hierro, estaba declarando, se conoció que el juez que investigó el caso en la Audiencia Nacional les imputó a ambos. La Mesa decidió suspender la comparecencia de la exministra, si bien Cospedal terminó acudiendo al Congreso porque, según ha explicado, le comunicaron el aplazamiento por correo electrónico diez minutos antes, cuando ella estaba de camino a la Cámara Baja.



La ex secretaria general del PP ha asegurado que su deseo de no declarar no es ninguna excusa, como le ha echado en cara el diputado socialista Felipe Sicilia, sino que si no declara es porque "da la casualidad de que la Fiscalía junto con el PSOE y Unidas Podemos han recurrido el auto" que le sacaba de la investigación judicial.



"La excusa no es excusa", ha dicho, sino que es "la garantía a mi derecho a la defensa" y "mi respeto por la división de Poderes". "No es excusa, es PSOE y Unidas Podemos el que ha hecho que yo tenga que mantener hoy esta posición", ha reiterado.



Cospedal, penúltima compareciente de la comisión, que espera el próximo lunes al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha llegado a la comisión acompañada de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación.

