Trevijano: El Constitucional no puede estar más tiempo sin resolver sobre el aborto

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro José González-Trevijano, ha dicho este martes que este órgano "no puede estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto" pues está pendiente desde hace once años y "es una exigencia de la ciudadanía que se resuelva pronto".



"Estoy convencido de que el TC dispondrá de un borrador por lo menos para someterlo a deliberación al menos en un plazo razonablemente breve y yo creo que en unos meses tendremos un texto que se pueda someter al menos a votación", ha anunciado en declaraciones a la SER.



El TC debe dictar una sentencia en la que resuelva el recurso presentado en su día por el PP contra le ley que regula el aborto.



Por otra parte González-Trevijano ha abogado por reformar artículos de la Constitución relativos a la organización territorial del Estado, la sucesión de la Corona y la redefinición del Senado como los aspectos a su juicio prioritarios si se plantea una revisión de la Carta Magna.



"Seguramente el texto de la Constitución necesitaría una limpia, hay muchos artículos de la organización territorial del Estado que estaban pensados para el proceso autonómico que no tiene sentido que se mantengan", ha comentado.



Y ha añadido: "Nadie discute que en su momento si se produce una reforma de la Constitución habrá una mención explícita al proceso de Constitución Europea y a la UE, que estaba en la idea de los constituyentes pero en 1978 no habíamos entrado todavía en la Comunidad Económica Europea".



González-Trevijano entiende que hay que abordar "la redefinición del papel del Senado y el sistema de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".



Igualmente ha considerado que "si existe una reforma en profundidad de la Constitución se eliminará la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la jefatura del Estado en igualdad de grado".



También ha estimado que tras la experiencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 y las restricciones que se aplicaron con el decreto de estado de alarma "lo que habrá que establecer quizás es un marco normativo nuevo que permita hacer frente a estas realidades".



Sobre el bloqueo para la renovación de órganos constitucionales como por ejemplo la del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años, ha advertido de que "las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma y las formaciones políticas que lo tienen en su mano están obligadas a hacer un esfuerzo" para llegar a acuerdos.



González-Trevijano ha sido preguntado por la relación del magistrado del TC Enrique Arnaldo con el PP: "No tengo ninguna duda de que el magistrado Enrique Arnaldo como los demás ejercerá sus funciones con imparcialidad e independencia y lo que hay que exigirles en su momento es que lo realicen de esta forma", ha asegurado.



Precisamente sobre la recusación planteada por el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, investigado por el proceso de independencia catalán, contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel ha adelantado que "el TC resolverá de manera inmediata y de forma rigurosa".

