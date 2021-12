El ministro Castells: El próximo semestre habrá ley de Universidades, "seguro"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, afirma que el próximo semestre habrá, "seguro, seguro", una Ley de Universidades, pero tiene claro que solo la llevará al Congreso si ha sido consensuada con los diversos sectores.



Castells, en una entrevista con El País recogida por Efe, reconoce que en la comunidad universitaria "hay distintas posturas ideológicas y políticas que se transportan al modelo universitario". "¿Eso hace imposible una ley? No, significa que lleva trabajo y esfuerzo. Llevamos más de un año reuniéndonos y vamos a seguir".



Porque el ministro no quiere llevar al Congreso una ley que no esté lo más consensuada posible con los diversos sectores y dice que "si se revela que hay vetos cruzados que lo hacen imposible, pues habrá que rendirse a la evidencia, porque una ley tiene que salir y va a salir".



Se muestra contundente a la hora de avanzar que "habrá una ley en el próximo semestre", aunque reconoce que le hubiera gustado hacer una norma "más rápido, porque tiene ligados una promesa de financiación y un estatuto del profesor docente e investigador".



La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) "está hecha para durar. No nos precipitemos. Sin prisa, pero sin pausa", apostilla antes de subrayar que mañana mismo podía aprobarse, pero insiste en la necesidad de un consenso total.



Este mismo mes ya se han introducido cambios en el texto que se negocia y "el ambiente no está ya enrarecido.

