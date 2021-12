Narbona acusa al PP de intentar frenar la llegada de fondos postcovid de la UE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dicho este sábado en Murcia que el Gobierno de España "está cumpliendo" para ser el primer país que recibe de la Comisión Europea los primeros 10.000 millones de los fondos de recuperación poscovid pese a que el PP ha hecho todo lo posible para frenarlos.



"Primero, para que no hubiera fondos financiados solidariamente por todos los países europeos, lo que ha supuesto un cambio formidable, y luego para demostrar que el Gobierno de España no es de fiar", ha indicado al abrir el decimosexto congreso regional del PSOE murciano que proclamará a Pepe Vélez nuevo secretario general.



Pero España ha sido reconocida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "que no es una roja peligrosa", ha dicho que "como España está cumpliendo, el dinero viene para acá" tras reconocer que ha sido capaz de sacar adelante más de 50 compromisos para librar esos primeros 10.000 millones condicionados a esas reformas, según palabras de Narbona.



"Así que podemos decir con enorme orgullo que somos el primer país que lo logra, así como que nuestra lucha contra el covid ha sido la que ha alcanzado unas tasas de vacunación que hacen de España un país respetado y reconocido, y eso es gracias a un Gobierno de progreso", ha añadido.



En su opinión, el Gobierno cada semana da un paso adelante y esta se ha visto con una reforma de la ley cadena alimentaria que termina con la injusticia inmensa de las ventas a pérdida que perjudican a la parte más vulnerable de sector primario.



Piensa en agricultores y ganaderos ante quienes detentan el poder económico y sacan mayores beneficios en todo el proceso de producción tras haber estado en pandemia suministrando alimentos aquellos a quienes hay que sostener sus salarios y su dignidad, ha añadido.



Dirigiéndose a la secretaria federal socialista de Igualdad, Andrea Fernández, presente en el congreso, se ha referido a una Ley de Memoria Democrática que hará "pasar pagina definitivamente para que este país pueda sentirte tan orgulloso como quienes acabaron con el nazismo y el fascismo mucho antes que nosotros con la losa de 40 años de franquismo".



"Años oscuros en los que no se oían muchas voces que tenemos la obligación de traer por quienes ya no nos acompañan", ha remachado.

