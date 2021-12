Urkullu firma hoy la Emergencia Sanitaria que entrará en vigor mañana

El lehendakari, Iñigo Urkullu, firmará hoy el decreto de declaración de Emergencia Sanitaria que entrará en vigor mañana viernes, el paso necesario para activar la ley antipandemia que faculta al Gobierno Vasco a implantar medidas restrictivas ante el empeoramiento de la evolución de la covid-19.



La decisión del lehendakari de decretar la Emergencia Sanitaria se ha tomado antes de que el Ejecutivo vasco haya recibido la notificación completa de la sentencia del Tribunal Supremo cuyo fallo ha avalado la implantación del certificado covid en determinados establecimientos hosteleros de Euskadi, han confirmado a Efe fuentes de la Presidencia vasca.



A la espera de esa sentencia del Supremo, que da la razón al Gobierno Vasco en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que denegó esa medida, el Ejecutivo autonómico ha optado por decretar la Emergencia Sanitaria para tener listo el marco jurídico que permita tomar decisiones.



Así, la Emergencia Sanitaria, que fue desactivada el pasado 7 de octubre, volverá a estar operativa mañana una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial del País Vasco.



La tarde del viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocará el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil -LABI- para evaluar la situación, aunque desde el Gobierno Vasco no han confirmado si en este foro se adoptará alguna medida restrictiva.



La denominada Ley antipandemia permite al Gobierno Vasco limitar aforos en la hostelería, el comercio y eventos culturales, así como impedir el consumo en barra en los bares y limitar el número de personas por mesa en estos locales, entre otras medidas



No podrán adoptarse, sin embargo, acciones que limiten derechos fundamentales como la movilidad, lo que impediría decretar cierres perimetrales o instaurar toques de queda.



El lehendakari ya ha explicado que va a esperar a conocer en su integridad la sentencia del Supremo que da la razón al Gobierno Vasco para exigir el pasaporte covid en establecimientos de ocio nocturno y en restaurantes de más de 50 comensales.



Urkullu quiere analizar en profundidad dicha sentencia para ver las salvedades que puedan existir o las futuras medidas que se puedan adoptar y no solo aquellas para las que se ha solicitado el permiso para ese certificado de vacunación.



Hoy mismo el lehendakari ha avanzado que también estudia pedir el aval de los tribunales para poder extender la obligatoriedad de mostrar el pasaporte covid a otros espacios más allá de la hostelería y el ocio nocturno, aunque no ha aclarado a cuáles.



Asimismo ha señalado que ante la expansión del virus las instituciones vascas "van a adoptar nuevas medidas de prevención y protección de la salud pública personal" que serán "proporcionadas, medidas idóneas y medidas adecuadas".



Y ha pedido a los ciudadanos que de cara al puente de diciembre eviten la celebración de fiestas, que viajen lo menos posible o que lo hagan con seguridad, que no se formen aglomeraciones y que usen la mascarilla en todo momento, ya sea en el exterior o en el interior.



La Emergencia Sanitaria entra en vigor así en un momento en el que la incidencia acumulada en Euskadi por cada 100.000 habitantes en 14 días se ha disparado hasta los 577 casos y el número de pacientes críticos en los hospitales ha superado la barrera de 50 al estar ingresados 55 en las ucis.



Además, en las tres últimas jornadas los contagios detectados superan con creces los mil diarios y la tasa de positividad no ha bajado del 10 %.

