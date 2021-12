Junqueras avisa que si no hay presupuestos la "responsabilidad" será del PSOE

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido este jueves de que si finalmente no pueden aprobarse los presupuestos generales del Estado para 2022, la "responsabilidad" será del PSOE por su postura en la Ley Audiovisual.



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Junqueras ha cargado contra la interpretación del Gobierno de Pedro Sánchez, que considera que plataformas como Netflix, con sede fuera de España, no tendrán que aplicar la cuota del 6 % de producción en las lenguas cooficiales que preveía el acuerdo con ERC sobre la Ley Audiovisual.



El Ejecutivo busca una vía para poder cumplir con ERC y con la directiva europea, donde rige el principio de país, por lo que las plataformas audiovisuales se tienen que regir por la legislación de su origen, lo que dificulta que productoras como Netflix, con sede fuera de España, puedan implementar una cuota para el catalán.



Sin embargo, Junqueras considera que la directiva europea sí permite aplicar a plataformas internacionales una cuota como la pactada por ERC con el Gobierno: "Otros países europeos, como Francia e Italia, han interpretado la norma como nosotros. Estamos convencidos de que nuestra interpretación es la correcta", ha dicho.



Junqueras ha valorado que PSOE y ERC mantengan reuniones para reconducir los desacuerdos en esta materia, que en caso de persistir podrían llevar a los republicanos a replantearse su aval a los presupuestos en su tramitación en el Senado.



ERC, ha subrayado, defenderá "la continuidad y la plenitud" del catalán y "hará valer la fuerza democrática" que tienen sus 13 diputados en el Congreso.



Pese a que PSOE y ERC "representan modelos muy contrapuestos", Junqueras está "seguro de que sí hay posibilidades de llegar a un acuerdo".



Pero si no hay acuerdo en la Ley Audiovisual, "es evidente que es muy difícil que haya acuerdos en muchas otras cosas", ha alertado.



"ERC trabaja para que haya presupuestos en todas partes. Si alguien deja a la sociedad sin presupuestos será que los otros lo han hecho mal, y no ERC, que lo ha hecho bien. Por lo tanto, la responsabilidad, a quien le corresponda", ha remarcado.



En caso de que no haya acuerdo, ha insistido, "quien dejará sin presupuestos" al país "serán aquellas fuerzas políticas que no entienden que los presupuestos se hacen para ser útiles a la gente".

