El PP asegura que si gobierna los indultados del "procés" volverán a la prisión

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que si su partido consigue gobernar tras las próximas elecciones generales, los líderes independentistas condenados por el "procés" e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez volverán a prisión.



En una entrevista en Ràdio 4 y La 2, el dirigente de los populares ha criticado que el Ejecutivo concediera esos indultos a los presos del "procés" sin que estos se "arrepintieran" de haber organizado el referéndum ilegal del 1-O y de haber declarado unilateralmente la independencia.



"Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, jurídicos, para que esas personas acaben cumpliendo en prisión", ha apuntado Montesinos.



Después de que la entrevistadora, Gemma Nierga, le haya advertido de que "los gobiernos no pueden revocar indultos", Montesinos ha insistido en que el PP, si llega a la Moncloa, analizará "todas las posibilidades" porque considera que "no se cumplieron" los requisitos mínimos para obtener esta medida de gracia.



Montesinos también ha abogado por que el Estado recupere la competencia de prisiones ahora transferida a la comunidad autónoma porque, en su opinión, la Generalitat benefició a los presos independentistas cuando estuvieron cumpliendo condena en Cataluña.



Por otra parte, el dirigente popular ha eludido concretar si la propuesta que hizo su líder, Pablo Casado, de aplicar "un 155" educativo en caso de que no se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la obligación de impartir como mínimo el 25 % de materias en castellano, implicaría retirada de las competencias en educación a la Generalitat.



Se ha limitado a pedir un refuerzo de la actuación de la Alta Inspección Educativa para garantizar que se cumple el porcentaje mínimo de clases en castellano y ha reclamado a Pedro Sánchez "que se pronuncie claramente y diga que en Cataluña se va a cumplir la ley".

