El PP, Vox y Cs critican las "cesiones" de Pedro Sánchez a ERC y Bildu

El PP, Vox y Ciudadanos han criticado las "cesiones" que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez a ERC y Bildu para sacar adelante los presupuestos de 2022, al señalar que son "los peores socios posibles" que "quieren lo peor para España y buscan la deslegitimación de las instituciones".



El debate sobre los presupuestos de 2022 ha continuado este jueves en el Congreso de los Diputados con las secciones correspondientes a la Casa Real, Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, mutualismo administrativo y contratación centralizada.



Sobre el presupuesto de la Casa Real, ERC ha presentado una enmienda en la que plantea el cambio de modelo de Estado, pero el diputado del PSOE Guillermo Antonio Meijón ha advertido de que "los debates de monarquía y república pueden ser muy sugerentes", pero "tales cuestiones no caben en este debate" presupuestario.



Sin entrar en este debate, el diputado de Podemos Roberto Uriarte ha dicho que es "falso" que el presupuesto destinado a la Casa Real sea austero, ya que asegura que la cuantía que recibe a través de distintas partidas "es brutal y no se llega a conocer a pesar de que estamos en un estado democrático".



Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox han centrado sus críticas en los pactos alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y Bildu para sacar adelante los presupuestos de 2022.



"Los nacionalistas e independentistas quieren llevar a España hacia la insolvencia económica y moral con el consentimiento de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no debe gobernar con los que quieren romper España y con los enemigos de la Corona", ha dicho el diputado del PP Vicente Tirado.



En su opinión, el problema de España "no es la Corona", sino "el Gobierno de Frankenstein y sus socios independentistas", ya que asegura que Bildu y ERC "quieren lo peor para España" y "buscan la deslegitimación" de las instituciones.



"Ni Otegui ni los independentistas deben decidir estos presupuestos pero mucho menos el futuro de España y sus instituciones", ha añadido.



El diputado de Vox José María Sánchez García ha acusado al Gobierno de usar los presupuestos para hacer "cesiones a partidos que le dan sostenibilidad parlamentaria y que impiden que tenga que abandonar la Moncloa por su raquítica condición parlamentaria".



En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha criticado que estos presupuestos serán aprobados "con los perores socios posibles, que no creen en los 47 millones de españoles sino en sus privilegios territoriales".



Más contundente, el diputado de UPN Carlos García Adanero ha centrado sus críticas en el pacto del Gobierno con Bildu, ya que ha alertado de que ha habido un intercambio de "presos por presupuestos".



"Si a los familiares de asesinados (por ETA) del PSOE les parece bien que pacten con quienes aplaudieron sus asesinatos, no voy a entrar. Pero aquellos que mataron a los nuestros, guardias, militares, paisanos, y que nos han dicho que hablemos en su nombre, vamos a hablar las veces que haga falta y mientras siga esta ignominia", ha declarado.



Tanto el diputado de Vox como el de Ciudadanos han criticado el "reparto" de los órganos constitucionales por parte del PSOE y el PP, con el visto bueno de Unidas Podemos, como ha ocurrido recientemente con el pacto para renovar el Tribunal Constitucional y otros órganos, aunque queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Al respecto, el diputado del PSOE Guillermo Antonio Meijón le ha dicho al PP que la "mejor enmienda" que podrían presentar respecto al órgano de gobierno de los jueces es "acabar con el bloqueo que impide su renovación".



El diputado del PP Vicente Tirado ha asegurado que siempre "apoyan las instituciones y su estabilidad porque eso es bueno para España", y ha insistido en cambiar el sistema para renovar el CGPJ y que "los jueces elijan a los jueces".

