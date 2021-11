Pablo Casado pide aplicar el 155 en Cataluña si no cumple la sentencia de la lengua

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado este miércoles al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución si la Generalitat de Cataluña no cumple la resolución judicial que obliga a impartir el 25 % de la enseñanza en castellano y le ha ofrecido los votos de los populares en el Senado.



En declaraciones a los periodistas durante la concentración convocada por policías y guardias civiles para protestar por la reforma de la llamada ley mordaza, Casado ha advertido al Ejecutivo y a Pedro Sánchez de que está "obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales" y que, de no actuar, estaría "prevaricando".



"Es su primera responsabilidad y, si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplir esa resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias del Título octavo que le son propias", ha manifestado.



Casado, que ha denunciado la "irresponsabilidad" de la Generalitat al pedir a los docentes que incumplan la resolución judicial, ha asegurado a Sánchez que contaría con los votos del PP en la Cámara Alta.



"Lamentablemente prefiere gobernar con la CUP", ha señalado.



El Gobierno central aplicó por vez primera el artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional, y la declaración unilateral de independencia.



El citado artículo establece que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o atenta gravemente contra el interés general de España con su actuación, el Gobierno, si el presidente autonómico no atiende a un requerimiento previo, puede adoptar "las medidas necesarias", con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado.

