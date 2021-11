Pablo Iglesias denuncia montajes contra Podemos como el de Lula en Brasil

El ex líder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha trazado este sábado un paralelismo entre la persecución al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y las condenas contra los dirigentes Isabel Serra y Alberto Rodríguez por atentado a la autoridad en España.



En un acto de Podemos junto al expresidente brasileño, Iglesias se ha preguntado si ambos serán casos de montaje judicial y policial contra dirigentes de izquierda, un "law fair", una guerra jurídica donde "poderes mediáticos se alían con autoridades judiciales para ganar de manera ilegal en los juzgados lo que no pudieron ganar en las urnas".



El exvicepresidente del Gobierno ha señalado que el 'law fair', como el que llevó a Lula a pasar 580 días en prisión por dos condenas de corrupción que después fueron anuladas por la Corte Suprema de Brasil, "es el nuevo golpismo".



Y se ha preguntado si ocurre en España, si se ha perseguido a formaciones políticas a través de escándalos mediáticos, de departamentos de policía trabajando a las órdenes del PP para tratar de cambiar lo que dijeron las urnas.



En este acto, que ha comenzado con gritos de "Lula presidente", el secretario general del Partido Comunista y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha ido más allá de las preguntas retóricas de Iglesias y ha denunciado la existencia de una guerra jurídica contra la izquierda en España.



"Lo dice Enrique López, el PP tiene el apoyo mayoritario del poder judicial", ha exclamado Santiago, que ha denunciado que el Tribunal Constitucional se ha convertido en la "tercera cámara legislativa".



También ha hablado de 'law fair' la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, quien ha señalado que la derecha "no cree que la izquierda tenga legitimidad para gobernar" y hace por ello una campaña de desinformación constante con adjetivos que suponen un desprecio a las instituciones.



En este acto también tomarán la palabra el expresidente de Brasil y la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, entre otros.

