La ministra de Educación: La cultura del esfuerzo es para todos, aquí no se regala nada

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha negado este viernes que se esté devaluando la exigencia en la escuela y sea más fácil pasar de curso y obtener el título: "Aquí no se regala nada", desde el primer momento que "entras a clase impera la cultura del esfuerzo" para los alumnos, profesores y familias.



La aprobación el pasado martes en Consejo de Ministros del real decreto que regula la evaluación, promoción y titulación de los alumnos desde Primaria a Formación Profesional "asemeja España" a países como Finlandia, Islandia y Noruega, los referentes tradicionales de éxito escolar. "Nos europeizamos y modernizarmos".



De esta forma, ha declarado Alegría a Antena 3, lo que se hace es apostar por la evaluación continua que significa que "desde el primer momento en que los alumnos entran en el curso hasta el final se observe su aprendizaje" y, si hay problemas de aprendizaje, "poner los medios y las soluciones para llegar al máximo de sus posibilidades académicas"



Sobre algunas críticas de que se rebaja el nivel de exigencia con la nueva regulación, la ministra ha recalcado que "aquí no se regala nada. La cultura del esfuerzo impera desde el primer día que entras en clase, pero no solamente para nuestros alumnos sino para familias y profesores también. A todo el mundo se le exige un esfuerzo".



Tras reiterar su mensaje de que hay que dar confianza a los docentes -serán los que decidan colegiadamente si un estudiante repite curso u obtiene el título, al margen del número de suspensos-, Alegría ha enfatizado que para su ministerio es "imperativo" reducir las tasas de fracaso escolar (16 %) y de repetición en España (30 % en chicos de 15 años), de las más elevadas de la Unión Europea.



El objetivo no es conseguir unas mejores estadísticas porque "quede más positivo sobre el papel. Lo prioritario es que cada vez que se reducen estas estadísticas ello signifique que un niño progresa con éxito".



"Se ha demostrado que la repetición como solución a estos problemas es inválida, injusta y muy costosa" económicamente, ha razonado la ministra, quien ha indicado que en países como Finlandia e Islandia "la promoción es automática en la enseñanza obligatoria y la repetición casi inexistente".



Sobre las afirmaciones de algunas comunidades del PP de que no quieren aplicar la nueva regulación, ha recordado que las leyes son de obligado cumplimiento, y ha pedido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que hable de la educación con "más rigor".



"Sé que ella (Ayuso) es experta en hacer política en base a titulares y crítica, pero es deseable hablar desde un postura más constructiva", ha añadido Alegría, quien ha recordado que Madrid es la región española que menos invierte al año por alumno.

TE RECOMENDAMOS