Darias calcula que el 60% de los pacientes en UCI no están vacunados de covid

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha calculado que alrededor del 60 por ciento de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) son pacientes que no se habían vacunado, por lo que ha insistido en la importancia de seguir "captando" a este grupo para que puedan protegerse del virus.



Así lo ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha destacado también que, a día de hoy, la incidencia acumulada más alta está en el grupo de menores de 11 años y que están viendo la posibilidad de vacunar a este colectivo de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento.



La titular de Sanidad ha dicho que ante la subida de la incidencia registrada en las últimas semanas "hay que ocuparse", pero no preocuparse, y ha recordado que "España es referencia de otros países" por su altísimo índice de vacunación, que se sitúa por encima del 90 por ciento.



Ha indicado, no obstante, que "cuando la curva coge velocidad" hay que prepararse para cortar esa transmisión. "Tenemos que ayudar a que las vacunas nos protejan, tenemos que tener la cultura del cuidado", ha recalcado, antes de aseverar que las medidas que se están adoptando "han llegado para quedarse".



De cara al puente de diciembre y a las navidades, la ministra ha dicho que es partidaria de que se haga "vida normal". "Hagamos vida normal, pero cuidémonos, protejámonos para que no vayamos a más. Es importante parar la circulación del virus", ha dicho.



En este contexto ha incidido en que hay que "ponérselo difícil al virus" vacunando y después adoptando las medidas de siempre: mascarillas, lavado de manos y distancia de seguridad.



Sobre si se va a generalizar la tercera dosis para la población, ha dicho que tomarán las decisiones "paso a paso, partido a partido".

