Albares se reunirá con el disidente cubano Yunior García

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que mantendrá un encuentro con el disidente cubano Yunior García, que llegó a España desde Cuba el pasado miércoles tras la protesta convocada por su plataforma Archipiélago para exigir un cambio político en la isla.



En la Comisión de Asuntos Exteriores, Albares ha aludido a la llegada de uno de los principales opositores cubanos y ha dicho que tendrá la oportunidad de encontrarse con él, pero no ha informado de la fecha de la reunión ni acerca de las circunstancias en las que García ha viajado a España.



Sin profundizar en el caso de Cuba, Albares ha sostenido que la democracia sigue estando amenazada en América latina y que "la burla a la democracia en Nicaragua debería ponernos sobre aviso de lo frágil que puede ser la democracia".



El ministro se ha referido además a la crisis migratoria en la frontera europea con Bielorrusia y ha censurado la "inaceptable" utilización política de la migración por parte de ese país, al tiempo que ha reclamado avances en una política común de asilo europeo.



Quienes cruzan la frontera no van a Polonia, en este caso, ni a Grecia, Italia o España, en el caso de la frontera sur, sino que van a Europa, por lo que es necesaria una "reforma equilibrada" con "responsabilidad de los países de primera entrada" y "la solidaridad" de los que no lo son.



Albares ha explicado además que España trabaja ya en preparar su Presidencia europea, en el segundo semestre de 2023, y ha anunciado que, de la cumbre de Unión por el Mediterráneo, el próximo 29 de noviembre Barcelona acogerá en paralelo una nueva reunión de la Unión Europea con la vecindad sur.

