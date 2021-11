El Constitucional elegirá este viernes a González Trevijano como presidente

El Tribunal Constitucional tiene previsto celebrar un pleno este mismo viernes para elegir a su nuevo presidente, que, según un acuerdo de consenso entre los magistrados, será el conservador Pedro González Trevijano, mientras que el vicepresidente será el progresista Jose Antonio Xiol.



Fuentes del tribunal de garantías han avanzando a Efe que esa es la intención del magistrado Santiago Martínez Vares, que ejercerá de presidente interino, una vez que mañana el presidente saliente, Juan José González Rivas, deje su cargo tras tomar posesión los cuatro nuevos magistrados en un acto que se celebrará este jueves.



La regulación del Tribunal Constitucional exige la convocatoria de un pleno para elegir al nuevo presidente del órgano pero no obliga a que dicho pleno sea convocado de manera inmediata.



No obstante, las fuentes indican que la intención de Martínez Vares pasa por celebrar ese pleno cuanto antes, a ser posible este viernes, porque tiene asuntos médicos que atender y quiere dejar cerrado este capítulo cuanto antes.



Por eso, todo apunta a que mañana, tras la toma de posesión de los nuevos magistrados, se produzca la convocatoria oficial de pleno.



Y de esta forma, lo que era un secreto a voces, culminará con la elección de Pedro González Trevijano como nuevo presidente del tribunal de garantías, con Xiol como vicepresidente, siguiendo de esta forma un acuerdo no escrito de que sea un magistrado que se encuentre en el último tercio de su mandato de nueve años el que ocupe el puesto.



Dado que existe mayoría conservadora en el tribunal y en esa terna de cuatro hay tres conservadores y un progresista, el presidente saldrá del bloque de los conservadores.



Y aquí González Trevijano es el que ostenta el consenso no solo en ese bloque sino también en el sector progresista, como así han explicado las fuentes, que señalan que era el escenario previsible.



Ahora bien, su mandato puede ser efímero, puesto que Trevijano está ya en el último de los nueve años por los que fue nombrado magistrado del Constitucional y, de hecho, debería abandonar el órgano el próximo mes de junio cuando Gobierno y Consejo General del Poder Judicial procedan a la renovación de otros cuatro magistrados.

