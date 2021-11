Díaz Ayuso reconoce que no habla con Casado "dese hace tiempo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este miércoles que "hace tiempo" que no habla con el líder del PP, Pablo Casado, y ha confiado en que el partido no esté buscando material incriminatorio contra ella.



"Quiero pensar que no sucede", ha dicho Ayuso en una entrevista en Antena 3 sobre las acusaciones de la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que acusó a Génova de filtrar material incriminatorio contra la presidenta regional.



Ayuso ha dicho que son "opiniones" de la exportavoz parlamentaria, de quien ha subrayado que "siempre ha representado los valores del PP".



Sobre la guerra interna por la celebración del cónclave autonómico, al que se presentará como candidata para presidir el PP de Madrid, Ayuso ha explicado que su intención es dar "normalidad" a una situación "que no lo es", ya que los equipos actuales "no han nacido de un congreso" tras la dimisión de Cristina Cifuentes en 2018.



En esta línea, ha señalado que desde hace dos años el partido está hablando de "bicefalias" y "terceras vías" para presidir el partido, y su intención es "dar normalidad" y "trasladar la ilusión de las urnas" del 4 de mayo, en unas elecciones en las que ella arrasó.



Ayuso quiere que este congreso autonómico se celebre "pronto" para evitar el desgaste del partido, frente a las pretensiones de la dirección nacional que quiere que se celebre en el primer semestre de 2022.



En esta línea, ha dicho que presenta su candidatura a presidir el partido "por coherencia", como sucede en otras autonomías donde lideran el partido los presidentes autonómicos, y para hacerse "responsable de esa marca".



Sobre la posibilidad de crear una lista unitaria junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien todavía no ha confirmado ni desmentido si presentará su candidatura a liderar el PP madrileño, Ayuso ha indicado que hacen "muy buena pareja" y son "dos compañeros que están trabajando juntos en dos administraciones paralelas", que han estado "cohesionados" en los momentos más difíciles.

