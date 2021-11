La Iglesia estima que sus ingresos por colectas han caído un 30 por ciento en pandemia

La crisis causada por la pandemia de coronavirus ha provocado una reducción de un tercio en los ingresos que la Iglesia católica percibe en España a través de las colectas y limosnas, debido al cierre de los templos y la reducción de los aforos.



Así lo ha trasladado en un encuentro informativo el obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Joseba Segura, quien ha reconocido que la Iglesia ha sufrido un "impacto económico" como consecuencia de la pandemia, que se ha traducido en una reducción de un tercio de los ingresos que recibe a través de donativos, limosnas, colectas y el 'cepillo' de las parroquias.



Durante 2020, los templos se vieron obligados a cerrar las puertas y suspender los oficios y, una vez reabiertos, se estableció un aforo limitado, que ha provocado una reducción de los asistentes a las celebraciones religiosas.



Esta caída de ingresos a través del cepillo se vio en parte compensada por el portal de donativos www.donoamiiglesia.es, inaugurado en 2016 y que el pasado año recaudó 5,5 millones de euros, la cifra más alta hasta el momento.



A través de esta web se pueden realizar aportaciones a la Iglesia, o elegir entre alguna de las de 23.000 parroquias que hay en España para hacer un donativo directo.



En 2020 el portal experimentó una cifra "significativa" de donativos, hasta los 5,5 millones de euros, cifra que no cuentan con alcanzar este año, ya que a día de hoy llevan recaudados unos 4 millones.



Esta forma de recaudación, sin embargo, no llega a todos los fieles y el perfil medio es el de un hombre de entre 50 y 59 años que dona una media de 50 euros. "A las personas más mayores les cuesta hacer donativos que no sean a través del cepillo", ha reconocido en este sentido el director del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad.



La gente joven es el otro perfil que la Iglesia busca atraer y, para ello, el portal va a incorporar en breve la posibilidad de hacer donativos a través de bizum.



Segura ha explicado que los donativos suponen dos tercios de la financiación total de la Iglesia en España, mientras que el tercio restante se consigue a través de lo recaudado por la casilla de la declaración de la Renta.



El también obispo de Bilbao ha asegurado que en la actualidad se esta viviendo un proceso de "recuperación clara" de los donativos, gracias a que está aumentando la participación de los fieles en las liturgias.

TE RECOMENDAMOS