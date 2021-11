Los jueces piden a los políticos que no les descalifiquen por sus resoluciones

Las cuatro asociaciones de jueces de España han pedido este lunes a los políticos que en sus críticas a las resoluciones judiciales no incurran en descalificaciones personales a los magistrados.



Así lo solicitan la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente en un comunicado conjunto que han emitido tras observar que "en los últimos tiempos se han producido reiteradas manifestaciones de cargos públicos que cuestionan las resoluciones judiciales".



"Lamentablemente en estos casos no se aportan argumentaciones jurídicas sino que la crítica se centra en el cuestionamiento genérico del tribunal o en descalificaciones personalizadas de sus integrantes", añaden.



Las asociaciones judiciales reiteran "la necesidad de que las resoluciones judiciales estén sometidas a crítica, como parte de un fundamento esencial de la cultura democrática, así como la posibilidad de recurrirlas si no se está conforme con ellas".



Pero hacen "un llamamiento a la prudencia de los representantes políticos, de cualquier signo, quienes por su posición deben actuar con especial sensatez y moderación".



Por ello les exhortan "a que se abstengan de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones, especialmente la independencia judicial y, por el contrario, contribuyan al reforzamiento de éstas desde los puestos de responsabilidad que ocupan".

TE RECOMENDAMOS