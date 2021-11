Los afectados por el volcán de La Palma exigen más concreción e inmediatez en las ayudas

El presidente de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, Juan Vicente Rodríguez Leal, ha pedido este domingo a las administraciones públicas que sean más concretas a la hora de determinar las ayudas prometidas en relación con los daños ocasionados por la erupción, y que lleguen "lo antes posible".



Rodríguez Leal ha lamentado en una comparecencia ante los medios que se hayan anunciado ayudas por importe superior de 200 millones de euros "pero que no se hayan concretado de qué forma y cuándo van a llegar a los afectados" y por ello exige a las administraciones que concreten las mismas y a qué sectores económicos van a aplicarse.



También ha exigido que se tipifique el uso del suelo para que los afectados que quieran construir de nuevo sus viviendas lo puedan hacer.



"Tenemos que tener claro si se va a poder construir sobre las coladas o no, si se va a poder recuperar o no la actividad agrícola en las zonas afectadas en la costa; es una incertidumbre que tenemos, pero tenemos que apoyarnos ahora en los políticos para que nos ayuden. Sobre todo exigimos agilidad y que estas ayudas lleguen lo antes posible para que nosotros tengamos tranquilidad", ha advertido.



El representante de los vecinos afectados ha manifestado que con su asociación pretenden hacer eco de sus problemas "para afrontar nuestras vidas el día de mañana, intentando encajar todas las piezas del puzzle para empezar la reconstrucción de esta isla que es lo más importante".



"Nuestro objetivo es representar a todos los afectados por el volcán y participar con las administraciones públicas en todas y cada una de las decisiones que se tomen, porque entendemos que es primordial que estemos representados, y más en una situación de emergencia como esta que aún sigue latente", ha explicado Juan Vicente, que es uno de los damnificados que ha perdido su viviendas bajo las coladas del volcán.



"Exigimos que las ayudas económicas de los donantes lleguen lo antes posible. Pedimos que el proceso se simplifique y que hagan uso de estas ayudas ya, para que realmente lleguen a nuestros bolsillos", ha reclamado.



En este sentido ha señalado que las bases que se han elaborado por parte de algunos ayuntamientos para el reparto de las ayudas donadas por particulares se han hecho sin contar con los afectados.



"Entiendo que se han elaborado de manera rápida, pero nosotros como vecinos damnificados debemos conocer y participar en ese proceso para repartir el dinero donado", ha afirmado.



"Vemos mal que tanto ayuntamientos como cabildo no se hayan puesto de acuerdo en hacer unas mismas bases, puesto que los criterios que han establecidos para nosotros no son del todo válidos, ya que entendemos que el dinero donado por particulares con tanto esfuerzo y cariño, debe llegar de manera igual a todos los vecinos", ha expicado el presidente de la asociación de afectados.



Rodríguez Leal ha dicho que "nuestra prioridad es también establecernos en nuevas viviendas lo antes posible, dadas las incomodidades que tenemos de convivir con familiares o amigos que nos han cedido sus viviendas en estos más de cincuenta días del volcán".



"Aunque entendemos que se están poniendo todos los medios, las viviendas sociales deben llegar a los damnificados lo antes posible", ha declarado.

TE RECOMENDAMOS