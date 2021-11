El PSOE votará a Enrique Arnaldo por responsabilidad entre duras críticas a su izquierda

Mientras el portavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sicilia, sostiene que votarán por responsabilidad al candidato del PP al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo y la ministra de Justicia, Pilar Llop, destaca que lo importante es el acuerdo alcanzado, Más País y ERC tachan la elección de "vergonzosa".



También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado al PP por la elección que ha hecho con Arnaldo, "poniendo en riesgo la presunta independencia" de este órgano y censurando que no haya estado a la altura, ha dicho a su llegada al pleno del Congreso.



Mucho más crítico ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al tachar de "cobarde" al PSOE por mantener su apoyo al aspirante popular y destacar, por el contrario, la "valentía" de Odón Elorza al manifestar públicamente su desacuerdo.



Íñigo Errejón, de Más País, ha afirmado no entender "los votos vergonzosos" y ha insistido en que ellos votarán "sin ninguna vergüenza" por lo que creen, que "Arnaldo no es idóneo".



Desde las filas socialistas, Felipe Sicilia ha subrayado que ellos "son responsables respetuosos" con los acuerdos pactados y son igualmente responsables para ejercer la disciplina de voto cuando el grupo ha decidido qué voto emitir.



La ministra de Justicia se ha limitado a señalar que lo importante de todo esto es que el pacto para desatascar la renovación de los órganos constitucionales, salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "es un gran acuerdo, un acuerdo de Estado".



Será el jueves cuando el Congreso ratifique a los nuevos miembros de los órganos constitucionales en una votación que, al ser secreta, podría deparar alguna sorpresa.

