EH Bildu: El Gobierno tendrá que ganarse nuestros votos para los presupuestos

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha dicho este lunes que "en este momento no hay acuerdo presupuestario con el Gobierno", que "tendrá que ganarse los votos" de la coalición abertzale y aceptar unas propuestas que, según ha recalcado, son "sensatas y factibles".



Aizpurua ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Onda Vasca en la que ha asegurado que la coalición abertzale tiene "toda la voluntad de llegar a un buen acuerdo" y entiende que todavía hay "tiempo".



"Son unos presupuestos mejorables y hemos presentado unas propuestas sensatas y factibles, que esperamos que salgan adelante. Estamos negociando y no creo que haya ninguna razón para que no lo consigamos", ha subrayado.



Además de enmiendas con inversiones territoriales para Euskadi y Navarra, Aizpurua ha explicado que su formación ha puesto encima de la mesa "la ampliación de derechos sociales y económicos, como el blindaje del escudo social" que, según ha recordado, "ha sido prorrogado tras una iniciativa de EH Bildu aprobada en el Congreso".



Ha dicho que no se "fía" de "las buena palabras hasta que se plasmen en hechos" y que "la buena disposición y buena marcha de las negociaciones se tienen que traducir en hechos concretos".



"Frente a las presiones interesadas de la derecha, lo que a Pedro Sánchez le puede pasar factura política y electoral es no cumplir los compromisos políticos adoptados, y no llevar a efecto medidas en favor de la ciudadanía golpeada por la crisis socieconómica derivada de la pandemia", ha concluido.

