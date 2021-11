Pedro Sánchez va a los congresos del PSOE en Andalucía y Aragón este fin de semana

El presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, asiste este fin de semana a los congresos del PSOE en Andalucía y Aragón, que ratificarán a Juan Espadas y a Javier Lambán como secretarios generales en cada comunidad autónoma, respectivamente.



En concreto, Sánchez inaugurará este sábado el congreso del PSOE en Aragón, en el que será ratificado secretario general autonómico Javier Lambán, que gobierna en la comunidad junto a Podemos-Equo, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés.



Lambán, que se convirtió automáticamente en líder del partido en Aragón por tercera vez consecutiva al no contar con rivales en el proceso de primarias, ha dicho en una carta remitida a la militancia que el partido se enfrenta a este cónclave "con más fuerza, más ganas y más unidad que nunca".



El domingo, día 7, Sánchez clausurará el congreso del PSOE en Andalucía, donde se ratificará la designación como secretario general del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que el pasado mes de junio venció en primarias a la expresidenta andaluza Susana Díaz, que finalmente entregó su acta de diputada en el Parlamento andaluz.



Está previsto que Susana Díaz acuda el domingo al congreso, el primero que se celebra con el PSOE de Andalucía en la oposición y que aspira a reactivar el proyecto socialista en la comunidad para "reconectarse" con los andaluces, según explicó la coordinadora del cónclave y portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz.



En contra de lo habitual, en este congreso no se presentará un informe de gestión de la Ejecutiva saliente, sino un informe político sobre la situación del partido, a cargo de Férriz, quien lo justificó por las "circunstancias excepcionales" del partido, dado que el secretario de Organización, Juan Cornejo, dimitió tras las primarias.



Las agrupaciones provinciales llegan más pacificadas a este congreso una vez que Espadas ha comunicado que integrará en la nueva Ejecutiva Regional a los tres secretarios que eran afines a Susana Díaz y que dieron un paso a un lado al no presentarse a la reelección de sus cargos: Verónica Pérez (Sevilla); Antonio Ruiz (Córdoba) y José Luis Ruiz Espejo (Málaga).

