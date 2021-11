Gobierno y Generalitat ultiman un acuerdo para ampliar la plantilla de Mossos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que el Gobierno y la Generalitat catalana están ultimando un acuerdo para ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra, y ha defendido que "trabajar en seguridad es invertir y no gastar".



En una entrevista en Catalunya Ràdio, poco antes de que se inicie en Barcelona la Junta de Seguridad de Cataluña, el ministro ha confirmado un acuerdo para aumentar la plantilla de los Mossos, si bien no lo ha cuantificado.



"Estamos ya cerrando ese acuerdo" pero "hay más acuerdos que el aumento de la plantilla" de la policía catalana, ha explicado Grande-Marlaska, quien ha esgrimido la "necesidad" de dotar a la Consellería de Interior del personal "adecuado y necesario" para poder prestar un "servicio de seguridad y garantizar" los derechos y libertades de los ciudadanos en los "términos adecuados".



Ha subrayado, en este sentido, que el Gobierno comparte con el Ejecutivo catalán la idea de que "trabajar en seguridad es invertir, no gastar".



Preguntado por el número de nuevos agentes, Grande-Marlaska no lo ha cuantificado pero ha asegurado que "va a ser un acuerdo razonable y adecuado para dotar a los Mossos de los medios personales necesarios".



En cuanto a la ley mordaza ha explicado que el PSOE y Unidas Podemos ultiman un acuerdo definitivo con dos finalidades: por un lado, garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, por otro, dotar de mayor seguridad a la actuación de los agentes de la Policía.



Respecto a la cuestión catalana, ha puesto en valor el diálogo que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez puesto que, ha dicho, es en "beneficio de todos los catalanes".



"Estamos trabajando en un diálogo permanente y serio, porque todos tenemos un objetivo claro: el interés superior de todos los catalanes".

