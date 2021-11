Garzón: "El Gobierno no prevé problemas de desabastecimiento en España"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este jueves que el Gobierno no tiene "ninguna proyección de que se vaya a producir un problema grave de desabastecimiento en la economía española que afecte a los consumidores" ante los problemas de suministro que registra el comercio mundial.



En una entrevista en Canal Sur Televisión, Garzón ha explicado que lo que se está produciendo en el comercio mundial es normal tras la pandemia, ya que se ha disparado la demanda y la oferta no ha recuperado todavía los niveles de actividad, lo que ha provocado un desajuste entre oferta y demanda y una elevación de los precios.



Será un proceso temporal hasta que las empresas recuperen su actividad normal y puede que provoque retrasos en el suministro de algunos productos, pero será algo acotado en el tiempo, según el ministro.



La subida de los precios también es un problema coyuntural debido a las tensiones en el mercado de la energía, según Garzón, que ha señalado que sin la energía el IPC sube a un ritmo moderado del 1,4 por ciento, lo que "no apunta a un problema mayor", ha precisado.



En relación al acuerdo del PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma laboral, Garzón ha dicho que "jurídicamente la derogación no tiene sentido, pero políticamente sí", ya que significa revertir los efectos nocivos en el mercado de trabajo de la reforma del Gobierno del PP en 2012 con el objetivo de "mejorar las condiciones de los trabajadores y recuperar la fuerza de los sindicatos".



Preguntado como coordinador federal de IU sobre la posibilidad de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lidere una plataforma de izquierda, Alberto Garzón ha afirmado que la dirigente de Podemos "encarna lo que debe ser la izquierda y un espacio de alternativa" y, además, ha añadido que "puede encarnar todos los valores y principios de Izquierda Unida".



Ha defendido que se necesita "un proyecto de país y Yolanda Díaz será la mejor candidata posible para un espacio amplio" de la izquierda, ha concluido.

