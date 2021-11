Garamendi reclama conocer la globalidad de la reforma y sin cambios continuos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado este jueves “saber en global qué es lo que se quiere hacer” con la reforma laboral, ya que “no me vale hoy te cambio esto, doy un acuerdo y mañana paso a otro”.



El líder de los empresarios españoles se ha expresado así ante los periodistas tras intervenir en XX Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que se celebra en Córdoba, donde también negó que la derogación de la reforma laboral haya sido planteada por el Gobierno ante la Unión Europea.



Al ser preguntado por la iniciativa de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, Garadendi ha emplazado a mirar “en los papeles que el Gobierno ha enviado a Europa dónde pone la palabra ‘derogación de la reforma laboral’” y ha asegurado que la realizada por el Ejecutivo del PP en el 2012 fue consecuencia de las demandas comunitarias para evitar la intervención, junto a otras reformas, como la financiera.



De todas formas, ha admitido que “todo se puede mejorar”, aunque ha insistido en que “hay una parte del Gobierno de reformas que Europa no habla”, ya que “cuando estamos hablando de la reforma laboral, están encima de la mesa papeles y cosas que Europa no está pidiendo”.



Así, el dirigente de la CEOE ha expresado su “sorpresa” cuando ayer “en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes, por lo tanto no sé si el Gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado pero seguimos con el mismo papel que teníamos hace quince días”.



En todo caso, la patronal ratifica, ha enfatizado, en que “vamos a trabajar por un acuerdo, que es lo que siempre hemos hecho, en los objetivos de Europa, que también nos reunimos con Europa”, ha precisado.



Eso pese a que “nos hemos encontrado que al primer acuerdo de las pensiones una parte del Gobierno, un partido que está en el Gobierno, ha puesto un montón de enmiendas contra el propio acuerdo que el Gobierno ha firmado con los agentes sociales”.



“¿Qué validez, si un partido que está apoyando al Gobierno, que está dentro del Gobierno, que tienen un montón de ministros, ha metido enmiendas, a ese acuerdo? ¿Va a hacer lo mismo con los siguientes acuerdos que hagamos?”, se ha preguntado.



Frente a ello, Antonio Garamendi ha señalado que desde la CEOE “cuando firmamos un papel, nosotros cumplimos”, por lo que ha reclamado “seriedad, no queremos ruido, no queremos estar en la mitad de un ruido mediático que ayuda muy poco a la complicidad”.



Puso el ejemplo, de que hace dos días les dieron "una hoja y media para que demos un visto bueno a un cambio de las pensiones, vamos a decirlo, de las cotizaciones”, de cuyo contenido íntegro se ha enterado, ha asegurado, “por que algún medio de comunicación tenía todo el documento y tenía los gráficos que son lo que hemos pedido”, lo que “no puede ser y esto es lo que es y lo que está pasando”.



A su juicio, “a mí no me vale hoja y media para decirme que tengo que dar el visto bueno dentro de catorce días, es mu poco serio, cuando el Gobierno ha tenido seis meses, siete, un año para prepararlo”, ante lo que “el Pacto de Toledo algo tendrá que decir”



De cualquier forma, se ha mostrado dispuesto a trabajar en los puntos que, según Garamendi, reclama Europa, que son “cómo bajamos la temporalidad”, que desliga de la precariedad, y “qué hacemos con el elevado paro juvenil, que es otro tema que nos preocupa”.

