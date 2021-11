Podemos Canarias no tiene intención de acelerar la sustitución de Alberto Rodríguez

Podemos Canarias ha confirmado este miércoles que no tiene intención de acelerar la sustitución del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, inhabilitado por el Tribunal Supremo por atentar contra agentes de la autoridad, y así lo ha comunicado al grupo parlamentario de Unidas Podemos y a la dirección estatal.



La formación morada canaria ha negado, en un comunicado a la prensa, que tras la renuncia de la número dos de la lista por la circunscripción electoral de Santa Cruz de Tenerife, Fátima González Bello, la número tres, Patricia Mesa Mederos, haya tomado también una decisión al respecto.



No obstante, fuentes parlamentarias señalaron ayer a EFE que la Junta Electoral Central (JEC) tuvo conocimiento de que ambas candidatas habían rechazado la sustitución de Alberto Rodríguez y señalaron que cuando se formalizara ante notario o autoridad competente dichas renuncias emitirían la credencial de la cuarta en la lista electoral, María del Cristo González, lo que sería en las próximas horas.



"Esta formación (Podemos Canarias) no tiene intención alguna de acelerar el proceso de sustitución del escaño arrebatado y así se ha comunicado también a las compañeras y compañeros del grupo parlamentario confederal y a la dirección estatal de PODEMOS", señala la nota de prensa.



La formación canaria avisa de que "llegado el momento" comunicará "pública y oficialmente qué compañera o compañero asumirá la responsabilidad de representar a los más de 64.000 votantes de Unidas Podemos de la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife".



El Consejo de Coordinación de Podemos Canarias recuerda "la alteración que puede representar asumir un acta de diputado a la vida personal y profesional de una persona que viva en las Islas Canarias, a casi 2.000 km del Congreso".



La formación de Podemos en Canarias también incide en que la sustitución en el escaño de Alberto Rodríguez no es una decisión que deba tomar exclusivamente esta formación política sino que depende de varias decisiones personales que entendemos que deben ser meditadas dada la magnitud del asunto.

