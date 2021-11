Los socios de Pedro Sánchez evidencian su apoyo al Gobierno con los presupuestos

Los socios parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez evidenciarán este miércoles su respaldo a la legislatura del Gobierno de coalición al rechazar las siete enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que serán debatidas hoy en el Pleno del Congreso, lo que permitirá que la ley continúe su trámite.



El debate de totalidad a los presupuestos, primer examen que superarán las cuentas públicas, se inicia este mediodía con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se prolongará hasta mañana, jueves, día de la votación.



Aunque ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y BNG señalan que las cuentas aún deben contemplar mejoras en inversiones para sus territorios -ya sea en materia de rodalíes, de innovación e industria o para mejorar la financiación valenciana y la red ferroviaria gallega- todos ellos han decidido dar vía libre a los presupuestos y seguir negociando durante el trámite de enmiendas parciales.



De esta forma, las siete enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CC, CUP y Foro Asturias no saldrán adelante en la votación, en la que además Unidas Podemos contará con un diputado menos ya que el escaño de Alberto Rodríguez todavía no ha sido sustituido.



Será el mismo líder del PP, Pablo Casado, quien defenderá este miércoles la enmienda a la totalidad que ha presentado su grupo, lo que muestra la importancia que da al debate sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno, que entienden los populares que nace muerto al tener como base unas predicciones económicas que tachan de infladas y ante el incremento de la inflación.



Por su parte, JxCat critica que a Cataluña llegue solo la mitad de lo presupuestado y CC acusa al Ejecutivo de no cumplir con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, mientras la CUP reivindica un referéndum de autodeterminación catalán.



Lo cierto es que las cuentas públicas pasarán su primer examen en las próximas horas después de que los principales socios del Ejecutivo, PNV y ERC, hayan pactado por una parte la gestión íntegra del ingreso mínimo vital al País Vasco y, por otra, la pretensión de negociar la cuota de las tres lenguas cooficiales que contemplará la nueva Ley audiovisual.



También EH Bildu respaldará hoy al Gobierno de coalición tras comprobar que se derogará la reforma laboral: "Lo que se pacta, se cumple", recuerda la portavoz de la formación abertzale Mertxe Aizpurua después de que el presidente liderara ayer una reunión con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz en la que se ratificó la "derogación" de esta reforma "en los términos del acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea".



Salvado el escollo de que la reforma del mercado de trabajo no será solo un "retoque" sino la eliminación de los "aspectos más lesivos" aprobados durante el Gobierno del PP, al Ejecutivo le tocará lidiar también con partidos independentistas como JxCAT y el PDeCAT, que avisan de que sus votos también valen para poder aprobar la ley audiovisual.



Fuentes de JxCAT creen que el acuerdo que fijarán PSOE y ERC no garantizará un buen blindaje del catalán y apuestan por reforzar el concepto de productora independiente para que llegue la financiación real a las pequeñas empresas y no tanto a las grandes plataformas.



Por su parte, el diputado del PDeCAT Ferran Bel es tajante al señalar que con los votos de ERC, del PSOE y de Unidas Podemos no hay "aritmética" suficiente para sacar adelante la ley audiovisual y cree que la clave está "no tanto en establecer un porcentaje" sobre el uso de lenguas cooficiales sino en "garantizar que ese porcentaje va a ser aplicable", de forma que no haya "grietas en la legislación" por donde puedan "escaparse" las plataformas.



El debate de totalidad comenzará a las 12.00 y la ministra de Hacienda defenderá un proyecto de presupuestos que contempla unos ingresos del Estado de 279.316 millones, un 10,8 % más que en 2021, de los que la gran mayoría, 232.352 millones, provendrán de impuestos.



Además las cuentas incluyen un bono alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes asalariados de entre 18 y 35 años con retribuciones inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y otro bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años en 2022.



Tras la intervención de la ministra, el Pleno se retomará a las 15.00 para que los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad, de mayor a menor, expongan sus argumentos.



El jueves se retomará el pleno a las 09.00 y ese mismo día se producirá la votación a las enmiendas de devolución.

