Los Presupuestos de 2022 afrontan esta semana siete enmiendas a la totalidad

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 afronta esta semana su primer escollo parlamentario con la votación de siete enmiendas a la totalidad, que previsiblemente serán rechazadas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de 2021.



Los vetos registrados por PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria serán debatidos a lo largo del miércoles y el jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados y finalmente votados de manera conjunta el jueves.



En el improbable caso de que los vetos salieran adelante, el texto de los Presupuestos sería devuelto al Gobierno, aunque esta posibilidad ha quedado muy alejada después de que ERC y PNV renunciaran en el último momento a registrar sus propias enmiendas de totalidad.



Ambas formaciones, que han apoyado al Gobierno en buena parte de las votaciones de esta legislatura, habían amagado en las últimas semanas con vetar los Presupuestos, algo a lo que finalmente renunciaron tras alcanzar sendos acuerdos con el Ejecutivo.



Según detallaron las propias formaciones el pasado viernes, PNV ha obtenido el compromiso del Gobierno de traspasar la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y ERC, una cuota mínima de producción en las lenguas cooficiales en la futura ley audiovisual.



Tanto PNV como ERC han advertido de que esta decisión no garantiza su apoyo final a las cuentas, que han supeditado a avances en el trámite de enmiendas parciales en relación a inversiones en sus territorios, entre otras cuestiones.



De esta manera, los Presupuestos de 2022 afrontarán el mismo número de enmiendas de totalidad que los de 2021, siete, aunque con una pequeña variación en la composición, ya que Ciudadanos toma el relevo de BNG, que en esta ocasión ha decidido no vetar las cuentas.



Los Presupuestos de 2021 fueron aprobados en el Congreso con el apoyo 188 votos de once formaciones: PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PCR.

