Los Presupuestos 2022, sin los vetos de ERC y PNV, apuntalan la legislatura

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que no serán vetados por los principales socios parlamentarios, ERC y PNV, apuntalan la legislatura de Pedro Sánchez y dan más respiro al Gobierno de coalición, siempre y cuando este dé por superadas las fricciones que puedan surgir entre los dos socios de Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.



En el día en que se han fijado las posturas definitivas para presentar las enmiendas a la totalidad, los socios nacionalistas e independentistas que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno han evidenciado que siguen dando soporte a Sánchez al no presentar ningún veto de devolución a los presupuestos.



De esta forma el próximo jueves, 4 de noviembre, serán rechazadas las siete enmiendas registradas por el PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CC, CUP y Foro Asturias, que piden otros presupuestos por diferentes razones.



Mientras los partidos de la derecha ven unas cuentas irreales y desbocadas en el gasto, JxCat critica que no haya avances en la ley audiovisual; CC, que no se cumpla con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias; y la CUP reivindica un referéndum de autodeterminación catalán.



Finalmente, los acuerdos han llegado esta misma mañana a las mesas de ERC y del PNV. Los primeros para pactar que será ERC la que fije con el Gobierno la cuota de las tres lenguas cooficiales que contemplará la nueva ley audiovisual, y los segundos, tras cerrar la gestión íntegra del ingreso mínimo vital (IMV) y confiar en que habrá más inversiones para la construcción del tren de alta velocidad y en materia ferroviaria y de digitalización.



Además, en estos presupuestos otros partidos como BNG han decidido no vetar las cuentas, como sí hicieron en 2021, al considerar que las inversiones previstas son mejores este año y que existe margen para negociar partidas que modernicen la red ferroviaria en Galicia, con cercanías en áreas metropolitanas o para el rescate de la AP9.



ERC y PNV han mantenido la tensión sobre su posicionamiento frente a las cuentas hasta casi el último minuto, aunque EH Bildu marcaba a primera hora de esta mañana alguna pista al reafirmarse en que no presentaría enmienda a la totalidad.



Y es que Bildu y ERC suelen compartir estrategia en las mayorías de las iniciativas parlamentarias.



El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido que han cerrado el acuerdo "cinco minutos antes" de cerrarse el plazo para registrar la enmienda, mientras que el portavoz del PNV también ha dicho que su veto estaba ya redactado.



Desde el PSOE, su portavoz, Felipe Sicilia, ha valorado que se hayan alcanzado estos acuerdos para que los presupuestos refuercen la economía, el bienestar social y para poder utilizar los fondos europeos.



Ha recalcado que el PSOE negociará solo con ERC la ley audiovisual y que ambos buscarán un mejor porcentaje de utilización de lenguas cooficiales o doblajes, al tiempo que respetarán las competencias de las comunidades autónomas, las cuales deberán beneficiarse de los nuevos sistemas de financiación que contemplará la normativa.



El pacto en torno a la ley audiovisual ha sido duramente criticado por el PP, que ha acusado al Gobierno de ceder ante los independentistas, y por el PNV por romper el principio de igualdad tanto con la lengua como con el IMV.



"Los presupuestos nos saldrán muy caros a los españoles en términos de país", ha recalcado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha recalcado que Sánchez "intercambia también presos por presupuestos" en su pacto con Bildu.



El debate de totalidad comenzará el miércoles, 3 de noviembre, a las 12,00 horas con la intervención de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que defenderá el proyecto de presupuestos que contempla unos ingresos del Estado de 279.316 millones, un 10,8 % más que en 2021, de los que la gran mayoría, 232.352 millones, provendrán de impuestos.



Las cuentas incluyen que 37,3 euros de cada cien se destinen al pago de pensiones, además de un bono alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes asalariados de entre 18 y 35 años con retribuciones inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y otro bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años en 2022.



Tras la intervención de la ministra, el pleno se retomará a las 15,00 horas para que empiecen a intervenir los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad de mayor a menor.



Los grupos parlamentarios dispondrán de 30 minutos de intervención y cinco minutos de réplica, y los que no hayan presentado enmienda dispondrán de 20 minutos de intervención también de mayor a menor, finalizando el grupo socialista, mientras que la ministra podrá intervenir en cualquier momento.



El jueves, 4 de noviembre, se retomará el pleno a las 09,00 horas y ese mismo día se producirá la votación a las enmiendas de devolución.

