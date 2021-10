El PNV no veta los presupuestos ante el traspaso del ingreso mínimo vital

El PNV no presentará enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2022 tras llegar a un acuerdo político con el Gobierno para la gestión íntegra del ingreso mínimo vital (IMV).



El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado en rueda de prensa poco antes de que venza el plazo para el registro de enmiendas a la totalidad que su formación ha conseguido este compromiso del IMV que ya se había concretado con el ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Tal acuerdo ha dicho que "elimina" un veto de devolución, aunque ha precisado que el acuerdo presupuestario aún está lejos para cerrarlo. No obstante, supone un paso más para que las cuentas públicas puedan seguir siendo tramitadas en el Congreso de los Diputados.



Esteban se ha mostrado optimista de que a lo largo de la tramitación parlamentaria se puedan seguir "trenzando" acuerdos, sobre todo ligados a la inversión ferroviaria tanto para el País Vasco como para Navarra ya que "no es de agrado el descenso" de inversión que muestran los actuales presupuestos y "esto hay que corregirlo".



El socio preferente del Gobierno de coalición de Sánchez ha mostrado su disposición a seguir cerrando pactos en las próximas semanas y ha valorado que se haya establecido "confianza" con el Ejecutivo en diferente ámbitos que estaban pendientes como en la gestión íntegra del IMV.



El portavoz del PNV en el Congreso ha confiado que este traspaso se haga realidad para principios de año, y sobre la derogación de la reforma laboral que propone el Gobierno de coalición ha preguntado qué posicionamientos tiene cada uno, PSOE y Unidas Podemos.



"Lo contemplo con un cierto optimismo", ha puntualizado Esteban ante la votación de los presupuestos al tiempo que ha recordado que hay asuntos importantes que se deben resolver como el tren de alta velocidad, infraestructuras comprometidas o proyectos en materia de digitalización vinculados a los fondos europeos.



En este sentido ha señalado que estos fondos deben asentar las bases de la economía del futuro.



De momento, los presupuestos del próximo año se enfrentarán a seis vetos que piden la devolución de las cuentas y que son los del PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, la CUP y Foro Asturias.



El otro socio del Gobierno de coalición en el Parlamento, ERC, todavía no ha desvelado si registrará o no una enmienda a la totalidad.

