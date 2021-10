El PP evita pronunciarse sobre la condena a Bárcenas

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha evitado pronunciarse este viernes sobre la condena al extesorero de la formación Luis Bárcenas y al propio partido por las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid, aunque ha señalado que la operación de venta del edificio sigue su ritmo, "sin prisa, pero sin pausa".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Olano ha reiterado que el PP no da explicaciones sobre hechos ocurridos hace más de 10 años y que afectan a actividades de particulares que "lo único que han hecho es perjudicar al PP", tal como ha indicado.

Así, ha señalado que la actual dirección nacional del partido no da explicaciones sobre hechos ocurridos, "hace 15 años en este caso" y que afectan a personas particulares, una postura que ha sostenido el PP en repetidas ocasiones.

Al ser preguntado sobre si la sentencia conocida este jueves va a acelerar la venta de la sede de Génova 13, Olano ha afirmado que el proceso "sigue su ritmo" y cuando se culmine se trasladarán a un nuevo lugar. Esto después de que este verano el PP anunciara que se desvincularía de la sede y cuál sería la empresa que pilota la operación.

La Audiencia Nacional (AN) condenó al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en 'b' más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede 'popular' de Génova, al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.