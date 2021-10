El Gobierno cree que el confinamiento fue una buena decisión que "salvó vidas"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves que el Ejecutivo "adoptó las mejores decisiones" y con el confinamiento "salvó vidas", en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el segundo estado de alarma.



Rodríguez, que ha inaugurado en Torremolinos las jornadas “40 años de la FEMP: Proximidad y Poder Local”, ha recordado que "falta conocer al completo" la sentencia y ha añadido que "está claro que no hay un debate jurídico nítido, puesto que ha habido cuatro votos particulares que defendían otra posición".



Ha agregado que, "más allá de debates jurídicos", y siendo una decisión que el Gobierno "acata, como no puede ser de otra manera", el Ejecutivo tuvo que "abordar algo inédito y desconocido".



"El Gobierno se ratifica en que adoptó las mejores decisiones. Con el confinamiento salvamos vidas, nos protegimos nosotros y al personal sanitario y permitimos paliar y protegernos del virus cuando no había más que eso, estar en nuestras casas. Después llegaron los EPIS y las vacunas, y afortunadamente hoy estamos en otro escenario", ha insistido.



Según la portavoz, se trató de una "buena decisión, que además fue ratificada siempre en el Parlamento, y el presidente del Gobierno dio buena cuenta en las distintas comparecencias que allí se produjeron".

