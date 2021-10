Salud estudia poner una segunda dosis de Pfizer o Moderna a los vacunados con Janssen

La Comisión de Salud Pública estudiará este martes la propuesta realizada por los expertos de la ponencia de vacunas para dar una dosis de refuerzo a los cerca de dos millones de personas que recibieron en su día un pinchazo de Janssen, la menos efectiva de las cuatro autorizadas en la UE contra la covid.



Un refuerzo que, según los expertos de la ponencia, debe hacerse con una de las dos vacunas de ARNm, Pfizer o Moderna, si bien la posibilidad de que los inmunizados con este medicamento monodosis recibieran una segunda ya era una opción contemplada por la farmacéutica, que inició un ensayo clínico al respecto.



Un estudio sobre la eficacia de las vacunas publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad sitúa a Janssen como la vacuna con menores cifras de eficacia frente a la covid de las cuatro autorizadas en la UE.



Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis a un grupo de personas de 50 a 59 años vacunadas en junio, a las que se administraron los cuatro fármacos. Moderna resultó ser la más efectiva frente a infección e infección sintomática (87 % y 89 %), seguida de Pfizer (77 % y 78 %), mientras que la de AstraZeneca fue del 68 % frente a ambos eventos y Janssen un 64 % y un 56 %, respectivamente.



Mientras, la protección frente a la hospitalización supera el 95 % en todas menos Janssen (86%), mientras que la defunción sigue un patrón similar, si bien sólo se han podido obtener estimaciones para Moderna y Pfizer (<95%) y algo menos para la de Johnson & Johnson.



La pauta heteróloga es ya una apuesta consolidada de las autoridades sanitarias después de haberla defendido para los trabajadores esenciales de menos de 55 años que en primavera recibieron un primer pinchazo de AstraZeneca.



En la última actualización de la estrategia de vacunación publicada la semana pasada, la Comisión de Salud Pública establecía que los refuerzos para los colectivos en los que están aconsejados se harán siempre con Pfizer y Moderna, incluidos aquellos que pudieran haber recibido en su día AstraZeneca o Janssen.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) tiene aún pendiente pronunciarse sobre el refuerzo de Pfizer; la agencia espera recibir en las "próximas semanas" los datos de Janssen, de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, sobre la posibilidad de administrar una segunda inyección de esta vacuna monodosis, que se inyectaría al menos seis meses después de la primera.



Janssen se recomendó primero a los mayores de 70 y después se fue ampliando a los que superaban los 40 y colectivos de difícil captación; sin embargo, los problemas de abastecimiento y los riesgos de trombos que después se asociaron a esta vacuna prácticamente paralizaron su administración en España, donde la han recibido 1,9 millones de personas.



No está en el orden del día de mañana, pero otro de los temas que están sobre la mesa de Sanidad y las comunidades es la relajación del uso de mascarillas en los colegios, un debate precipitó Madrid al anunciar que los niños de esta comunidad se las podrían quitar en los recreos en todas las etapas educativas.



Un anuncio al que Sanidad respondió aludiendo la última actualización de la ley que regula la obligatoriedad de las mascarillas para mayores de 6 años aprobada el pasado 29 de marzo.



La norma establece que los mayores de 6 años deben usarlas "en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público" y "en cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes".



También está el documento "Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-22", aprobado por la Comisión de Salud Pública en junio, que dice que "en actividades al aire libre controladas en las que el alumnado respeta la distancia de 1,5 metros, se podrá valorar no usar la mascarilla durante esa actividad, sujeto a su vez a la evolución de la situación epidemiológica”.



Al respecto, ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvió a insistir en que deberá ser un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al que se llegue por consenso. "Debemos ir de la mano y juntos, eso nos permite avanzar mucho más", reiteró.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló que el uso de mascarillas en exteriores independientemente de la distancia "tiene que discutirse y ponerse sobre la mesa" en un debate que considera que debe ser conjunto.



La mayor parte de las comunidades prefiere de momento mantener el cubrebocas en los colegios: el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, abundó en que deben permanecer "cuanto más tiempo, mejor" debido al incremento de las infecciones víricas entre los niños.



El de Galicia, Julio García Comesaña, se remitió a la reunión Interterritorial de este miércoles para ver si Sanidad plasma alguna propuesta; si así fuera, los técnicos del Sergas "lo valorarán y Galicia tomará una posición en función de esa propuesta, si finalmente la hay".



No obstante, fuentes del Ministerio de Sanidad han informado a Efe de que en el orden del día solo figura el tradicional repaso a la situación epidemiológica y a la estrategia de vacunación.

TE RECOMENDAMOS