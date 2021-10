Iceta oficializa su renuncia como líder del PSC e Illa se postula como su relevo

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha oficializado su renuncia como primer secretario del PSC, tras devolver a los socialistas catalanes a la posición de "primer partido de Cataluña", ante lo que Salvador Illa se ha postulado como relevo de cara al congreso de la formación en diciembre.



Se trata de un formalismo concretado este domingo en el Consejo Nacional del PSC, porque ambos ya habían anunciado sus intenciones después de que Iceta renunciara a ser el candidato del PSC en las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero en favor de Illa, que encabezó la lista más votada.



En su intervención, Iceta ha desvelado que recientemente ha enviado a la presidenta del Consejo Nacional del PSC su renuncia como primer secretario, lo que permitirá activar el proceso para que el cambio en el liderazgo se lleve a cabo de cara al congreso extraordinario que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre.



Iceta ha indicado que su decisión de dejar el liderazgo del PSC, que asumió en 2014, pretende evitar una "bicefalia", ya que considera que el primer secretario del partido no puede estar supeditado a ningún otro ámbito de decisión.



"Es un momento muy emocionante para mí. Cada día que pasa estoy más convencido. El cargo más importante al que un militante del PSC puede aspirar es el de primer secretario", ha indicado Iceta, que ha recordado que asumió esta responsabilidad en un momento "muy difícil", con el PSC sumido en una "crisis interna sin precedentes".



"Hemos podido detener la crisis y resurgir. Hemos vuelto a la posición de primer partido de Cataluña, aunque muchos habían certificado de forma prematura y equivocada nuestra desaparición", ha destacado Iceta, que ha calificado este periodo de "vertiginoso" y "complicadísimo".



El ministro de Cultura ha recordado que en su etapa al frente del PSC ha tenido que afrontar la "deriva unilateral e ilegal" del independentismo, así como tensiones con el PSOE, ya que se desmarcaron en el Congreso y votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy: "Esto sí que es autonomía y soberanía", ha ironizado.



"¿Cómo lo superamos? Porque tenemos valores y principios muy sólidos. No somos fruto de una improvisación ni un eslogan ni tenemos la necesidad de cambiar de siglas en cada convocatoria electoral, y porque tuvimos una fuerte cohesión interna, entre los que creían en la vigencia de nuestro proyecto, porque otros se separaron. Este partido aguantó porque tenía una implantación orgánica e institucional muy poderosa y porque hicimos el proceso de renovación socialista con Pedro Sánchez", ha rememorado.



También ha destacado su apuesta inequívoca por el diálogo, en el que cree que han jugado un papel determinante los indultos: "decidimos no sólo hablar de diálogo sino hacerlo posible. ¿Recordáis los indultos? Algunos decían que serían el fin de la democracia española y han sido un gran instrumento para promover el diálogo y el reencuentro de la ciudadanía catalana y de los catalanes con el conjunto de los españoles".



Según Iceta, si el PSC sigue fiel a sus valores, historia y proyecto, haciendo la política "que mejor sirve a la ciudadanía" y no la que "solo mira a una parte y quiere perpetuar sus privilegios", seguirá siendo una partido "imparable".



"Hemos cambiado para seguir siendo los mismos. Hemos renovado para seguir siendo fieles a los principios y a nuestra historia. Y hoy os digo: para seguir siendo fieles a nuestros principios y nuestra historia tenemos que seguir renovándonos y hoy, con mi decisión, hago posible abrir la siguiente etapa de desarrollo de nuestro proyecto", ha argumentado.



El ministro de Cultura también ha destacado que los presupuestos que impulsa el Gobierno son "importantísimos" para lograr una sociedad "más libre, segura, justa y próspera", y ha celebrado que la pandemia ha dado la razón a la socialdemocracia, en su apuesta por potenciar los servicios públicos, frente al paradigma neoliberal del "sálvese quien pueda".



Tras la intervención de Iceta, el secretario de organización del PSC y líder de los socialistas catalanes en el Parlament, Salvador Illa, ha recogido el guante y se ha postulado para asumir el cargo de primer secretario en el congreso extraordinario de diciembre.



"Estaré siempre donde el partido me pida, me ofrezco para liderar el PSC", ha exclamado Illa, que ha detallado que su objetivo es potenciar a la formación como el partido de la socialdemocracia en Cataluña, plenamente comprometido con Cataluña, España y Europa, aspirando a gobernar en todas las instituciones, respetando todas las ideas, de proximidad, inconformista, ambicioso, que apueste por el diálogo y que sea "útil" para los ciudadanos.

