Podemos celebra que Batet retroceda en su idea de quitar el acta a Rodríguez

Unidas Podemos ha celebrado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (PSOE), haya pedido finalmente una aclaración al Tribunal Supremo sobre la continuidad del parlamentario de la formación morada Alberto Rodríguez, tras inclinarse por la retirada de su acta.



La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido por mayoría pedir al Tribunal Supremo que aclare si debe retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, después de haber sido condenado a una pena de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.



Esta decisión llega después de que el martes la Mesa del Congreso considerara adecuado el informe de los letrados que defendía que Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros impuesta por el Supremo.



A continuación, el Supremo envió un oficio a Batet para pedirle un informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta al diputado y así realizar la liquidación de su condena.



Tras recibir este requerimiento, la Mesa del Congreso se ha reunido este jueves para tomar una decisión ante las dudas de Batet, que en el encuentro ha dicho que el Supremo "podía querer decir que había que privar a Alberto Rodríguez de su cargo", según ha explicado en rueda de prensa el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Gerardo Pisarello.



"El resto de miembros considerábamos mayoritariamente, incluido el PSOE, que no estaba claro, y los servicios jurídicos también", ha añadido el parlamentario, que es miembro de la Mesa, donde los socialistas y Unidas Podemos suman mayoría frente a PP y Vox.



Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez, integrante también de la Mesa, ha reconocido que les ha sorprendido la intervención de Batet, ya que hasta ahora estaba a favor de mantener el acta, en línea con el informe de los servicios jurídicos.



"Hoy parece ser que por esa presión que ha podido ejercer ese oficio del Supremo había cambiado de opinión, pero ha hecho una cosa valiosa e inteligente: antes de tomar una decisión como presidenta del Congreso ha escuchado a la Mesa", ha señalado.



Después, "con buen criterio", Batet, "ha adoptado la posición que pedía la mayoría de la Mesa del Congreso".



Por otra parte, Pisarello ha calificado la decisión de solicitar una aclaración al Tribunal Supremo como "un acto de defensa de la autonomía parlamentaria".



En su opinión, si el Tribunal Supremo "no es lo suficientemente claro" con este asunto, "no le corresponde a la Mesa privar del cargo a ningún diputado, sea Alberto Rodríguez u otro".



"El Tribunal Supremo tiene que aclarar lo que quiso decir, pero aclarar no es inventar (...) no hay ninguna frase explícita y clara en la sentencia del Tribunal Supremo que diga que a Alberto Rodríguez hay que privarlo de su cargo de diputado", ha añadido.



Si finalmente se retirara el acta de diputado a Alberto Rodríguez, como defienden el PP y Vox, sería a su juicio una decisión "arbitraria" que debería adoptar el Tribunal Supremo para asumir "las consecuencias jurídicas de ello", al tratarse de un "delito penal" que podría acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

