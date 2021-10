El PSC abre contactos formales para presentar moción de censura contra Albiol

El líder del PSC en Badalona, Rubén Guijarro, ha anunciado este martes que a lo largo de la mañana abrirán contactos formales con el resto de partidos de la oposición para presentar una moción de censura al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, tras la aparición del popular en los papeles de Pandora.



"Tenemos que actuar con mucha prudencia porque el momento así lo pide. Queremos que salga bien, no haremos un espectáculo ni un circo de todo esto", ha afirmado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.



Este lunes, la dirección del PSC acordó dar libertad a Guijarro para que negocie esta eventual moción de censura, de la que se empezó a hablar después de que trascendiera que el exlíder del PP catalán recibió en 2005 un poder general de una sociedad de Belice, tramitado a través de una gestora vinculada al banco Andbank, que le permitía desde abrir cuentas bancarias en el extranjero hasta gestionar propiedades.



Ese poder, se supo después, lo compartió con su entonces número dos, el actual concejal Ramon Riera.



Guijarro ha reprochado a Albiol sus "mentiras" en relación a la gestora, le ha acusado de estar "atrincherado en la no dimisión" y ha insistido en que lo mejor que podría ocurrir es que dimitiese.



Para Guijarro, la situación abierta en la ciudad tras la aparición de Albiol en los papeles de Pandora es "la crisis más grave de la democracia" en Badalona.



"No es momento de personalismos, no es momento de estar pensando en el partidismo", ha dicho Guijarro, que ha afirmado, a su vez, que él asumiría la "responsabilidad" de liderar la moción.



Por otro lado, fuentes de Guanyem Badalona han expresado que hay "voluntad" por parte "del conjunto de la actual oposición" para "construir un Gobierno fuerte, con mayoría absoluta" en la ciudad.

COMENTARIOS