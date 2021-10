El Supremo rechaza los recursos contra elección de Delgado como fiscal general

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir los recursos presentados por el PP y Vox contra el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, al considerar que no tienen "legitimación activa" para recurrir.



La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha adelantado el fallo de la sentencia, que se hará publica en los próximos días. Dos de los siete magistrados que conforman el tribunal han votado en contra de la decisión y han anunciado un voto particular.



El nombramiento de Dolores Delgado fue impugnado ante el Tribunal Supremo por ambos partidos al considerar que no se ajustaba a los criterios de "idoneidad" e "imparcialidad" al haber sido ministra de Justicia con el PSOE y diputada socialista.

