Jordi Sànchez afirma que el independentismo no se resuelve con el indulto

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha afirmado este jueves que el independentismo no hizo el 1-O para recibir un indulto: "Sería una gran estupidez que creyesen que todo el conflicto que tenemos planteado se resuelve con nuestra salida de la cárcel", ha dicho.



"El conflicto no es Carles Puigdemont, el conflicto es autodeterminación, cómo ejercemos el derecho a la autodeterminación. Hacer creer que nuestra salida de la cárcel o el retorno de las personas que hoy están en el exilio ya ha resuelto el conflicto político es una imagen equivocada, errónea", ha dicho en declaraciones a TV3 el día que se cumplen dos años de la sentencia del 1-O.



Asimismo, Sànchez ha reiterado que Junts mantendrá su propuesta de nombres para la delegación catalana de la mesa de diálogo, que generó el rechazo en su momento del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por no estar formada únicamente por miembros del Govern.



Al respecto, Sànchez ha dicho que este hecho no supuso ninguna crisis de gobierno "porque la mesa de diálogo tendrá el recorrido que tendrá".

