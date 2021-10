El PSOE quiere liderar la abolición de la prostitución en la Unión Europea

El PSOE ha reafirmado este miércoles su compromiso para abolir la prostitución en esta legislatura y ha confiado en contar con instrumentos legales en el ámbito europeo para poder "liderar" el "desafío brutal" de poner fin a la prostitución.



Lo ha hecho a través de su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, en la inauguración de una jornada en el Congreso sobre la abolición de la prostitución, en la que ha asegurado que el compromiso de su partido se verá "ratificado y aprobado" el próximo fin de semana en el 40 Congreso Federal del PSOE.



"Es un desafío brutal el que hay que asumir, hay que hacerlo con valentía y eso sólo somos capaces de hacerlo quienes tenemos una visión progresista de la sociedad", ha manifestado Gómez, convencido de llevarlo a cabo "sin temor" a enfrentarse a formaciones políticas "con especial agresividad".



Ha lamentado la "oposición frontal a todo avance" en materia de derechos y libertades y ha recordado que este jueves se debaten en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la conocida como ley del "sólo sí es sí".



Para abolir la prostitución, el compromiso debe ser global y la Comisión Europea debe obligar al resto de países "a comprometerse más", ha opinado Gómez, que ha añadido: "nuestro deseo es contar con instrumentos legales en el ámbito europeo, vía directiva, y que desde ahí podamos liderar en el marco de la Unión Europea ese desafío de carácter internacional".



En ese contexto, la secretaria de Igualdad del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido que es un reto "complicado" al intervenir factores internos del derecho de cada país y de la legislación internacional y europea, aunque ha arengado "a tirar del carro" para poder hacer "un gran movimiento de carácter abolicionista y transversal".



"A la democracia le queda mucho tajo pendiente con nosotras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se ha hecho toda la vida, con leyes que obliguen, que prohíban, que ordenen, que abran debates, que pongan a cada partido sobre su propio espejo y con una respuesta contundente nuestra (...) Esto es lo que estamos dispuestas a abrir en esta legislatura de una vez por todas", ha remarcado Calvo.



"Hemos hecho otras leyes mucho más difíciles, ya haremos esta", ha admitido la responsable socialista, que ha advertido de las "trampas ridículas" y el "bucle" al que "constantemente" quieren llevar a las feministas.



Calvo ha sido tajante con los sectores feministas que reclaman regular los derechos laborales de las mujeres que ejercen la prostitución: "no se puede ser feminista y regulacionista, no es posible una cosa con la otra", ha aseverado.



Por su parte, la portavoz adjunta del grupo socialista y secretaria ejecutiva del PSOE contra la violencia de género, Susana Ros, ha afirmado que ahora "más que nunca" España tiene que ser un país abolicionista y ha remarcado que el compromiso de su partido "fue, ha sido y continúa siendo muy claro": trabajar para abolir la prostitución y erradicar la trata.



"El PSOE, partido abolicionista, piensa que esta debería ser la legislatura que pusiera fin a la trata y a la prostitución porque sin prostitución, no hay trata, y sin trata, no hay prostitución", ha remarcado Ros.



Para la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, Laura Berja, "no hay debate" sobre la abolición porque "no hay debate en la defensa de los derechos humanos", una convicción y un posicionamiento político que suponen "un ejercicio de valentía y compromiso" que la diputada del PSOE ha reclamado al resto de partidos.

