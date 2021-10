Cataluña elimina la mayoría de restricciones en hostelería, cultura y deporte

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que a partir del próximo viernes se eliminarán la mayoría de restricciones que afectan a las actividades culturales, deportivas y a la hostelería, pero se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores.



Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa, en la que ha destacado que se trata de un "paso de gigante" para "volver a la máxima normalidad" gracias a la mejoría de los datos epidemiológicos en Cataluña, pero ha alertado que la suavización de las medidas para contener la covid-19 "no pueden ser sinónimo de una relajación total".



Una vez aprobada la resolución, que debe contar antes con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), decaerán la gran mayoría de los límites en los aforos, que volverán al 100 % en actividades y espacios culturales, instalaciones y equipamientos deportivos al aire libre, bares y restaurantes.



Además, la hostelería y la restauración podrán recuperar sus horarios normales, ya no será necesaria la distancia mínima entre mesas ni tampoco la limitación de diez comensales por mesa.



Hasta ahora, se permitía una capacidad del 100 % en el exterior y 50 % en el interior, con un máximo de 10 personas por mesa tanto en interior como en terrazas, con 2 metros de separación entre comensales de mesas diferentes en el interior y 1,5 en caso de exterior.



"Volvemos a la presencialidad plena, también en universidades, equipamientos cívicos, ferias, congresos y en la mayoría de actividades lúdicas", ha destacado Aragonès, quien ha aseverado que esta "buena noticia" llega porque la sociedad "ha hecho los deberes" casi un año después de que Cataluña se confinara perimetralmente y por municipios para atajar la escalada de contagios.



"Se han hecho esfuerzos y han dado sus frutos", ha celebrado el presidente catalán, quien ha pedido seguir siendo "prudentes" y "actuar con precaución" manteniendo, sobre todo, el uso de la mascarilla y la higiene de manos.



En concreto, la resolución del Govern, de la que previsiblemente darán mañana traslado al TSJC, prevé incrementar al 100 % los aforos en archivos, bibliotecas, museos y salas de exposición, que actualmente estaban al 70 %, y eliminar la limitación del número de espectadores en actividades culturales.



En los equipamientos deportivos el aforo también pasará al 100 % sin límite en el número de asistentes, mientras que en eventos deportivos que se celebren en espacios cerrados se mantendrá por el momento en el 80 %.



Igualmente, se recupera el 100 % del aforo en las universidades, equipamientos cívicos, congresos, ferias comerciales, mercados no sedentarios, ferias, parques de atracciones y actividades lúdicas en espacios cerrados.



Aragonès también ha anunciado que el ocio nocturno mantiene los mismos criterios con los que se le permitió reabrir en interiores el pasado fin de semana, es decir, con un aforo del 70 %, pista de baile autorizada, horarios previos a la pandemia -cierre entre las 5 y las 6 de la madrugada- y el requisito de disponer de un certificado covid -que garantiza la pauta de vacunación completa- para entrar o un test con resultado negativo.



En este sentido, el Govern prevé equiparar a las condiciones del ocio nocturno los festivales de música y actividades musicales que se celebren de pie y en interiores, que podrán celebrarse con un aforo permitido del 70 % y con pasaporte covid, un instrumento que Aragonès ha descartado extender a otros sectores económicos.



"Este Govern continuará actuando con toda la prudencia y determinación que nos impone la pandemia", ha concluido el president, quien ha insistido en la importancia de la vacunación porque todavía "no hemos llegado al final de la pandemia" y su "evolución a medio y largo plazo es difícil de prever".



"Aún no estamos en una fase de plena normalidad", ha advertido Aragonés, que ha dicho que ahora Cataluña pasa de fase de emergencia a fase de alerta.

