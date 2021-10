El porcentaje de ninis cae al 11,4 tras el repunte por la pandemia

Medio millón de jóvenes, el 11,4 % de los menores de 25 años, ni estudia ni trabaja en España, el denominado colectivo nini, un porcentaje que se ha reducido en el último año tras el repunte sufrido durante la pandemia, según los datos publicados por la patronal de las agencias de colocación Asempleo.



En un informe elaborado con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, alrededor de 495.000 jóvenes estuvieron en desempleo o en inactividad y no cursaron estudios, ese 11,4 %, que sitúa a España con el segundo porcentaje más elevado solo por detrás de Italia.



No obstante, los datos han mejorado frente al mismo trimestre del año pasado cuando, en el momento más complicado de la pandemia, repuntó al 15,5 %, con 633.777 ninis, interrumpiendo la senda de reducción de este colectivo en España, que alcanzó el máximo en 2013 con el 21 % de los jóvenes en esa situación (858.892).



La cifra fue peor al cierre del tercer trimestre de 2020 con 814.999 ninis, el 19 % del colectivo, para comenzar a moderarse en los siguientes meses.



"La recuperación del empleo ha propiciado una mejora de las perspectivas laborales y nueva contracción de este colectivo para recuperar el nivel tendencial previo a la pandemia", señala Asempleo.



De ese casi medio millón de ninis del segundo trimestre de este año, alrededor de 300.000 son parados jóvenes que no cursan estudios (el 6,9 % del total de parados jóvenes) y el resto (unos 195.000 jóvenes) son inactivos que no cursan estudios, el 4,5 % del total de jóvenes inactivos, detallan.



Se trata de cifras y porcentajes en línea con las de 2019, antes del estallido de la pandemia.



En la comparativa europea, España se posiciona como el segundo país con mayor porcentaje de ninis, tras Italia, con un 19 %. Los datos para España son peor en términos de parados.



El problema, concluye el informe, "está en la búsqueda activa de empleo de este colectivo y las dificultades que presenta para encontrarlo, que pueden cundir en el desánimo".

COMENTARIOS